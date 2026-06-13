Este domingo 14 de junio más de 14,000 atletas inscritos participarán en la carrera Olaya Runners 5K 2026, que tendrá como punto de partida la playa Agua Dulce en la Costa Verde.

Las restricciones y cierres temporales se aplicarán estrictamente entre las 07:00 a. m. y las 11:00 a. m., liberándose las rutas inmediatamente después de concluidas las labores de limpieza, indicó Richard Cortez, alcalde de Chorrillos.

“Los accesos principales de ingreso y salida a nuestro distrito no se verán afectados en absoluto. Todo está señalizado para que los conductores utilicen las avenidas alternas de manera natural mientras nuestros vecinos disfrutan de una mañana segura y ordenada en familia”, señaló.

Detalles del cierre de vías y plan de desvíos

El recorrido de la competencia abarcará el circuito de playas utilizando ambas vías desde el puente de la explanada de Agua Dulce. Los puntos específicos de interferencia temporal contemplan el circuito desde Agua Dulce hacia el acceso Tenderini, el cruce del Malecón Grau con la avenida Mariscal Castilla y el cruce de la avenida Cipriano Rivas con Prol. Mariscal Castilla.

Para evitar contratiempos, se han habilitado las siguientes rutas alternas:

* Sentido Lima a Chorrillos: Los vehículos podrán desviarse desde el Circuito de Playas hacia la avenida Malecón Grau, continuando por el Malecón Grau hacia la avenida Prolongación Huaylas.

* Sentido Chorrillos a Lima: El flujo vehicular irá por la avenida Prolongación Huaylas con dirección a la avenida Alejandro Iglesias, o directamente por Prolongación Huaylas hacia el Circuito de Playas.

Cronograma del evento:

Las actividades iniciarán desde muy temprano en la Explanada de Agua Dulce:

- 05:00 a. m. a 07:00 a. m.: Entrega de kits (polos deportivos y brazaletes oficiales).

- 07:00 a. m.: activación de baile.

- 7:30 a.m.: calentamiento con Smart Fit. y Activación con DJ VAZ.

- 08:00 a. m.: Partida oficial de la carrera en sus categorías Juvenil, Libre y Máster (ramas masculina y femenina).

- 10:00 a. m.: Ceremonia de premiación para los ganadores del certamen.

La Municipalidad de Chorrillos invoca a los conductores y usuarios de las vías públicas a tomar las precauciones del caso, respetar las señales de control de tránsito y las indicaciones del personal municipal desplegado a lo largo de todo el recorrido.