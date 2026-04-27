La Municipalidad de Chorrillos informó sobre el cierre del Bosque Encantado de Fátima, luego de que se confirmara que el parque no tiene el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE).

Richard Cortez Melgarejo, alcalde del distrito de Chorrillos, señaló que en los últimos tres años el exparque Fátima ha trabajado sin licencia de funcionamiento y sin certificado de Defensa Civil.

“El 9 de marzo ocurrió un accidente aquí en los juegos de niños, en los inflables, donde el techo colapsó y menos mal que fue en un horario que no había niños”, mencionó.

Tras el lamentable suceso, la Municipalidad de Chorrillos optó por hacer la inspección independiente de cada uno de los locales que existen dentro del parque Fátima y “nos dimos con la gran sorpresa de que ninguno cuenta con certificado ITSE”.

La Municipalidad de Chorrillos afirma que continuará con estas fiscalizaciones inopinadas. Foto: Municipalidad de Chorrillos

El Bosque Encantado de Chorrillos, en palabras del alcalde Cortez, no tiene señaléticas y señalización en rutas de escape, sumado a que hay extintores vencidos pese a haber áreas en las que puede generarse incendios.

“La empresa privada que se llama Empresa Municipal S.A. no ha cumplido con las notificaciones adecuadas; esto equivale a una clausura temporal hasta que levanten las observaciones propias del acta que le vamos a entregar”, acotó.

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De esa manera, aseguró que la clausura del Bosque Encantado se mantendrá vigente hasta que los directivos cumplan con la normatividad vigente y logren la certificación de Defensa Civil.