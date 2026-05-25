El misticismo de los Andes, la majestuosidad del legado inca y la fuerza viva de la cultura peruana llegaron al corazón de Shanghái. Promperú presentó por primera vez en China una puesta en escena del Inti Raymi, la Fiesta del Sol del Cusco, ante medios especializados en viajes, lujo y estilo de vida, así como creadores de contenido digital y líderes de opinión del mercado chino.

La experiencia cultural, organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) en coordinación con la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (Emufec), convirtió la histórica terraza Beaufort del Jardín Yu —uno de los espacios más representativos de la tradición cultural de Shanghái— en una ventana al antiguo Imperio de los Incas.

Con una representación a cargo del elenco oficial de Emufec, los asistentes pudieron vivir la energía ceremonial del Inti Raymi, una de las principales celebraciones ancestrales de América Latina y símbolo del vínculo milenario entre el hombre, la naturaleza y el Sol.

Más que una presentación artística, el evento fue concebido como una experiencia inmersiva para posicionar al Perú como un destino donde convergen historia viva, cultura ancestral, gastronomía de reconocimiento internacional, biodiversidad extraordinaria y experiencias de viaje de alta gama.

Durante la jornada, los invitados descubrieron la diversidad de experiencias que ofrece el Perú: desde el legado histórico y culinario de Lima y Cusco, hasta la extraordinaria biodiversidad de la Amazonía peruana y las propuestas de lujo y bienestar en destinos como Arequipa y Puno.

Asimismo, la actividad permitió fortalecer el relacionamiento estratégico con medios y plataformas digitales clave del mercado chino, en un contexto en el que crece el interés de los viajeros de este país por destinos auténticos, culturales y personalizados.

El evento se desarrolló en el marco de la participación peruana en la feria ITB China, una de las plataformas de turismo más importantes de Asia, que reúne en Shanghái a más de 900 empresas del sector y 1,700 compradores especializados.

Como parte de las acciones promocionales, los visitantes del stand peruano también podrán interactuar con los personajes del Inca y la Coya, representantes simbólicos del Inti Raymi, reforzando así la presencia cultural del Perú en el mercado asiático.

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Importancia del mercado chino

China se posiciona como el principal mercado emisor de turistas asiáticos hacia el Perú. El visitante chino encuentra en el Perú un destino ideal, donde se combinan una herencia cultural milenaria y paisajes imponentes.

En 2025, nuestro país recibió 54,470 visitantes provenientes de este mercado, lo que representa un crecimiento del 11% en comparación con el año anterior. Esta tendencia positiva continúa en 2026, con 17,952 turistas chinos registrados hasta marzo, reflejando un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior.