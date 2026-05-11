La iniciativa comprendía la construcción de una tubería de gas de 314 kilómetros desde el punto de captación KP-89 del sistema actual de transporte de gas por ductos, hasta las ciudades de Anta y Cusco, y adicionalmente un ramal de 47 kilómetros a la localidad de Quillabamba.

El proyecto, que demandaría una inversión de US$ 1,000 millones, bajo la modalidad de iniciativa estatal cofinanciada, buscaba masificar el gas natural para uso doméstico, comercial, industrial y de generación eléctrica, con el fin de reducir los costos energéticos.

Para complementar el plan, que permitiría masificar el gas en esa región del sur, el Minem ofrecía la construcción de una planta de fraccionamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en la localidad de Kepashiato, en la provincia cusqueña de La Convención, aprovechando los líquidos de gas natural que se extraen de Camisea.

Proyecto del gasoducto regional conectaría desde un tramo del actual ducto de TGP hasta localidades en la región Cusco

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Encargo a ProInversión

Para sacar adelante el futuro Gasoducto Regional al Cusco, el Minem lo encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), entidad con la cual venían evaluando un estudio técnico conceptual que permita concretar el nuevo ducto.

Así, en abril del 2025, el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, anunció que esa agencia venía actuando como unidad formuladora de esa iniciativa estatal, y anticipaba que el proyecto estaría formulado rápidamente para tener la viabilidad en seis meses, y que esperaba convocarlo a concurso público este año, para luego adjudicarlo también en el 2026.

¿Cuál es la situación actual de la iniciativa?

Gestión consultó con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, sobre la situación del proyecto y reveló que en el mes de junio próximo se espera que concluya la elaboración del estudio de perfil del futuro gasoducto regional al Cusco.

Salcedo indicó que se busca también que ese ducto alimente a una futura central de generación termoeléctrica a gas natural en esa región, con capacidad de producción de 400 megavatios por hora (Mw/h) de electricidad, que requeriría de una inversión de US$ 800 millones.

Sin embargo, de acuerdo con el portal de ProInversión -y a pesar de los anuncios que hiciera esa agencia hace más de un año atrás-, hasta el momento dicha entidad no lanza la convocatoria al concurso y tampoco ha establecido una fecha estimada para otorgar su buena pro, a pesar de que ofreció que se adjudicaría el 2026.

Gestión preguntó vía email a esa agencia sobre los avances en esa propuesta estatal, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

¿Cuándo se adjudica el SIT-gas?

Según el gobernador regional del Cusco, el proyectado gasoducto regional se tiene que hacer realidad de todas maneras, junto con el postergado proyecto del gasoducto por la sierra sur, ahora denominado Sistema Integrado de Transporte del Gas - Zona Sur del Perú (SIT Gas).

El Gasoducto Sur Andino es considerado un proyecto clave para abaratar costos energéticos, impulsar la industria y mejorar la calidad de vida en el sur del país. Foto: Andina.

Vale recordar que el SIT Gas figura como uno de los 115 proyectos de infraestructura incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 (PNISC).

Según la última data de ProInversión, actualizada este viernes 8 de mayo, el proyecto del SIT Gas, que demandará una inversión de US$ 4,320.80 millones, será adjudicado en el tercer trimestre del año 2028, como una iniciativa estatal cofinanciada.

Sin embargo, luego que el proyecto original del gasoducto al sur quedara trunco en enero del 2017, y se relanzara ahora bajo el nombre de SIT Gas, esta iniciativa también ha sido sucesivamente postergada, pese a ser sometida a distintos estudios.

¿Y el gasoducto de TGP por la costa?

El exviceministro de Energía, Arturo Vásquez Cordano, indicó a Gestión que también está pendiente de que el Minem dé respuesta a la propuesta que presentó TGP en el 2024 para construir un gasoducto por la costa sur.

Ese ducto, que tendría 923 kilómetros, llevaría el gas de Camisea desde la zona de Humay (Ica) hasta Mollendo (Arequipa), así como un ramal hasta la ciudad de Arequipa, y se extendería además a la zona de Ilo (Moquegua) y Tacna.

El experto refirió que ya existe una primera versión de la adenda propuesta por TGP para modificar su contrato de concesión y desarrollar el proyecto, con una inversión de US$ 2,000 millones, la cual está siendo evaluada por ProInversión y por el Minem.

Vásquez Cordano consideró que es importante que el Poder Ejecutivo defina si se va a hacer o no el proyecto del ducto por la costa, considerando que es la alternativa para llevar el gas natural al Nodo Energético del Sur, que cuenta con plantas térmicas en Ilo y Mollendo.