Cusco espera que en junio esté concluido el estudio de perfil del proyecto del gasoducto regional
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Elías García Olano
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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) había ofrecido en el 2025 la construcción del Gasoducto Regional Cusco, que permitiría conectar el actual gasoducto, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), con algunas ciudades de la región Cusco.

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