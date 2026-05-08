PetroTal, actualmente el mayor productor de petróleo del Perú y operador de los campos Bretaña, en el Lote 95 (Loreto), y Los Ángeles, en el Lote 131 (Huánuco y Ucayali), registró un sólido desempeño financiero y operativo durante el primer trimestre de 2026. La compañía reportó ingresos petroleros por US$ 65.9 millones y una utilidad neta de US$ 15.3 millones, resultado que le permitió revertir la pérdida de US$ 7.8 millones registrada en el trimestre anterior. ¿Qué apalancó estos resultados y que inversiones se proyectan para los siguientes trimestres?

De acuerdo a su reporte de estados financieros, el avance estuvo impulsado por la recuperación de los precios internacionales del crudo y por una mejora en el precio realizado de venta del petróleo (valor neto que recibe la empresa por cada barril tras descuentos y costos de transporte y comercialización) . Así, el precio promedio del Brent alcanzó los US$ 74.65 por barril, frente a los US$ 62.46 registrados en el cuarto trimestre de 2025. Este contexto favoreció un incremento en la generación de caja de la compañía, cuyo ebitda ajustado ascendió a US$ 35.1 millones, un 90% más respecto al trimestre previo.

LEA TAMBIÉN PetroTal eleva producción de petróleo en la selva peruana en tercer trimestre

Este resultado, explica el reporte, llevó a la compañía a revisar al alza su guía financiera para 2026, elevando su proyección anual de ebitda ajustado a un rango de entre US$ 110 millones y US$ 120 millones, desde la estimación previa de US$ 30 millones a US$ 40 millones.

A nivel operativo, PetroTal registró una producción promedio de 14,907 barriles de petróleo por día (bopd) y ventas promedio de 14,350 bopd. Aunque estos volúmenes se ubicaron por debajo de los niveles alcanzados un año antes, la empresa destacó que la mejora en los precios permitió compensar parcialmente la menor producción.

LEA TAMBIÉN PetroTal mantiene producción por encima de los 21 mil barriles diarios en segundo trimestre

“Los resultados del primer trimestre reflejan un enfoque continuo en mantener la producción en Bretaña y posicionar a la compañía para un retorno al crecimiento, al mismo tiempo que muestran el impacto positivo de la mejora en los precios del petróleo ”, indicó el presidente y director ejecutivo de PetroTal, Manuel Pablo Zúñiga-Pflücker.

La compañía retomará su campaña de perforación en el campo Bretaña desde octubre de 2026. Foto: PetroTal

¿Qué prepara PetroTal para la nueva fase de Bretaña?

El reporte de la compañía también revela los próximos pasos de PetroTal para impulsar una nueva etapa de crecimiento en el campo Bretaña. En detalle, la empresa ya firmó un contrato con una compañía de servicios de perforación para retomar su campaña de desarrollo en octubre de 2026 .

Actualmente, el equipo de perforación culmina operaciones en Colombia y luego será trasladado hacia Perú por vía terrestre y fluvial, como parte de la logística prevista para reiniciar las actividades en el Lote 95.

Este avance se produce luego de que, en marzo pasado, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobara la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del proyecto de ampliación del campo petrolero en la Locación 2 del Lote 95. La autorización era un paso necesario para ejecutar la perforación de los nuevos pozos contemplados por la empresa para este año.

Así, como parte de la preparación para la nueva etapa de crecimiento del campo Bretaña, PetroTal avanzó durante el trimestre en trabajos de infraestructura y estimulación de pozos de inyección de agua . La meta es aumentar la capacidad de manejo de agua y estabilizar la producción antes de reiniciar las perforaciones.

En abril de 2026, en concreto, la petrolera realizó trabajos de estimulación en tres de los cuatro pozos de inyección de agua del campo. Con ello, la capacidad de disposición de agua aumentó desde un promedio de aproximadamente 170,000 barriles diarios en el primer trimestre a más de 180,000 barriles diarios durante mayo.

El reporte, agrega, que la producción del campo Bretaña promedió alrededor de 12,850 bopd en abril debido a paradas programadas relacionadas con estos trabajos. Sin embargo, tras la finalización de las operaciones, la producción se incrementó hasta aproximadamente 13,050 bopd en la primera semana de mayo.

LEA TAMBIÉN Petrotal alcanza los 26,000 barriles de petróleo por día en Loreto y alista proyectos

PetroTal ejecuta trabajos para aumentar la capacidad de manejo de agua y estabilizar la producción en el Lote 95. Foto: PetroTal

¿Qué se espera para el tercer trimestre?

PetroTal también anunció que en el tercer trimestre de 2026 realizará en Bretaña trabajos de reacondicionamiento en tres pozos productores, como parte de su plan para optimizar el desempeño operativo antes de reiniciar la perforación de desarrollo .

En paralelo, la compañía continúa ejecutando su proyecto de control de erosión, considerado clave para la protección de infraestructura en la zona de operaciones. Durante el primer trimestre destinó US$ 4.1 millones a este proyecto, manteniendo el mismo nivel de inversión del trimestre anterior. La inversión acumulada asciende a US$ 36.8 millones al cierre de marzo.

No obstante, la empresa informó que en marzo de 2026 terminó el contrato con el consorcio constructor encargado inicialmente de la obra e inició un nuevo proceso de licitación para seleccionar a los contratistas que concluirán el proyecto. PetroTal espera adjudicar el nuevo contrato antes de finales de junio.