El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa LM Navegación y Transporte LTDA ejecutar la limpieza integral de las zonas afectadas tras el derrame de petróleo ocurrido el 10 de abril en el río Amazonas, a la altura de la confluencia con el río Napo, en la quebrada Yanashi.

Como parte de las medidas administrativas dictadas, la empresa deberá reforzar e implementar el monitoreo permanente de las barreras de contención, recuperar el hidrocarburo derramado y realizar la limpieza del ducto de descarga de efluentes conectado al río y a la quebrada Yanashi, informó el organismo.

Asimismo, el OEFA dispuso la instalación de nuevas barreras de contención, la conformación de cuadrillas de vigilancia, la recuperación de petróleo crudo, la limpieza total de las áreas impactadas, así como el adecuado almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos generados.

El organismo supervisa el cumplimiento de las disposiciones y la adecuada atención de la emergencia ambiental. Foto: OEFA

La entidad precisó que, durante la ejecución de estas acciones, la empresa deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir posibles impactos negativos en el ambiente, así como en la salud de la población.

De manera paralela, los supervisores del OEFA mantienen la fiscalización del cumplimiento de la medida administrativa relacionada con el abastecimiento de agua a las comunidades afectadas, entre ellas Yanashi, San Antonio de Arambaza, Santa Rosa de Oroza y Nuevo Tacna.

Dato:

Luego de ocurrida la emergencia, el OEFA realizó labores de supervisión en cerca de 5 km de riberas del río Amazonas, donde verificó la ejecución de acciones de primera respuesta. Durante las acciones en campo, se tomaron muestras de agua y sedimento, y se supervisaron las labores de contención y limpieza ejecutadas por la empresa contratista. Posterior a ello, dictó una medida preventiva tras el encallamiento y colisión de un convoy fluvial que generó un derrame de petróleo crudo en el río Amazonas, con un volumen estimado de más de 285 barriles.