Se realizaron inspecciones mediante buceo autónomo y toma de muestras de agua, sedimento y componentes hidrobiológicos. Foto: OEFA
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Redacción Gestión
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Por primera vez en el sector hidrocarburos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, realizó una supervisión ambiental mediante buceo autónomo, para verificar el retiro de los pilotes y conductoras de los pozos de la plataforma submarina CX-13, en el distrito de La Cruz, provincia y departamento de Tumbes.

Dicho retiro forma parte de las obligaciones ambientales establecidas en el plan de abandono parcial de la referida plataforma operada por Vigo Energy S.R.L.

Esta innovadora supervisión consistió en inspecciones submarinas mediante buceo autónomo, actividad subacuática que permitió descender 22 metros hasta fondo marino y obtener evidencias directas de las condiciones de este, recabando información a través de registros videográficos, mediciones y descripciones in situ de la estructura abandonada.

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Durante la intervención, además, se recabaron muestras de agua, sedimento y componentes hidrobiológicos, en el interior y exterior del área previamente ocupada por la plataforma, con el propósito de evaluar y verificar las condiciones ambientales actuales del medio marino.

Esta innovadora supervisión consistió en inspecciones submarinas mediante buceo autónomo, actividad subacuática que permitió descender 22 metros hasta fondo marino y obtener evidencias directas. Foto: OEFA.
Esta innovadora supervisión consistió en inspecciones submarinas mediante buceo autónomo, actividad subacuática que permitió descender 22 metros hasta fondo marino y obtener evidencias directas. Foto: OEFA.
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