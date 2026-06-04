Los aportes previsionales constituyen una obligación mensual del empleador.
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Redacción Gestión
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Según cifras de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) durante el 2025 se registraron 477 denuncias por incumplimientos de los empleadores en la inscripción y depósito de aportes al , lo que refleja la importancia de que los trabajadores monitoreen esta información de manera activa.

Los aportes previsionales constituyen una obligación mensual del empleador y son fundamentales para la construcción del ahorro de largo plazo de los trabajadores, ya sea dentro del (AFP) o del Sistema Nacional de Pensiones (ONP). Cuando estos depósitos no se realizan oportunamente, pueden generar inconsistencias en el historial previsional del afiliado y afectar su protección financiera en el largo plazo.

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En ese sentido, Daphne Zagal, vicepresidenta de Legal, Cumplimiento y Riesgos de AFP Integra, señala que muchas veces los trabajadores concentran su atención únicamente en la boleta de pago, sin verificar que los aportes hayan sido registrados correctamente en su .

“Así como revisamos otros productos financieros, también es importante hacer seguimiento al estado de cuenta previsional. Detectar a tiempo cualquier inconsistencia permite actuar oportunamente y proteger el ahorro destinado a la jubilación”, señala.

Por ello, la especialista recomienda seguir algunas prácticas para mantener un mejor control:

-Revisar el estado de cuenta. Consultar los aportes registrados en la AFP permite verificar que los depósitos se reflejen correctamente.

-Validar la información de la boleta de pago. Comprobar el descuento previsional consignado en la planilla con el aporte efectivamente registrado ayuda a detectar diferencias a tiempo.

-Consultar ante cualquier duda. Si existe alguna diferencia o falta de registro, se recomienda contactar al empleador, acudir a entidades como Sunafil o el MTPE, o solicitar orientación directamente a la AFP correspondiente.

-Mantenerse informado sobre la evolución del fondo. Conocer cómo crece el ahorro de largo plazo contribuye a una mejor planificación para la jubilación.

Cabe destacar que la Sunafil aplica distintas sanciones económicas a las compañías que incumplen con el pago de aportes previsionales. Dependiendo de su tamaño, estas pueden ir desde S/ 1,230.50 (microempresas) hasta S/ 281,035.50 (grandes empresas).

Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y asegurar que los trabajadores reciban oportunamente los beneficios que les corresponden.

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