Según cifras de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) durante el 2025 se registraron 477 denuncias por incumplimientos de los empleadores en la inscripción y depósito de aportes al sistema de pensiones, lo que refleja la importancia de que los trabajadores monitoreen esta información de manera activa.

Los aportes previsionales constituyen una obligación mensual del empleador y son fundamentales para la construcción del ahorro de largo plazo de los trabajadores, ya sea dentro del Sistema Privado de Pensiones (AFP) o del Sistema Nacional de Pensiones (ONP). Cuando estos depósitos no se realizan oportunamente, pueden generar inconsistencias en el historial previsional del afiliado y afectar su protección financiera en el largo plazo.

En ese sentido, Daphne Zagal, vicepresidenta de Legal, Cumplimiento y Riesgos de AFP Integra, señala que muchas veces los trabajadores concentran su atención únicamente en la boleta de pago, sin verificar que los aportes hayan sido registrados correctamente en su fondo previsional.

“Así como revisamos otros productos financieros, también es importante hacer seguimiento al estado de cuenta previsional. Detectar a tiempo cualquier inconsistencia permite actuar oportunamente y proteger el ahorro destinado a la jubilación”, señala.

Por ello, la especialista recomienda seguir algunas prácticas para mantener un mejor control:

-Revisar el estado de cuenta. Consultar los aportes registrados en la AFP permite verificar que los depósitos se reflejen correctamente.

-Validar la información de la boleta de pago. Comprobar el descuento previsional consignado en la planilla con el aporte efectivamente registrado ayuda a detectar diferencias a tiempo.

-Consultar ante cualquier duda. Si existe alguna diferencia o falta de registro, se recomienda contactar al empleador, acudir a entidades como Sunafil o el MTPE, o solicitar orientación directamente a la AFP correspondiente.

-Mantenerse informado sobre la evolución del fondo. Conocer cómo crece el ahorro de largo plazo contribuye a una mejor planificación para la jubilación.

Cabe destacar que la Sunafil aplica distintas sanciones económicas a las compañías que incumplen con el pago de aportes previsionales. Dependiendo de su tamaño, estas pueden ir desde S/ 1,230.50 (microempresas) hasta S/ 281,035.50 (grandes empresas).

Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y asegurar que los trabajadores reciban oportunamente los beneficios que les corresponden.