La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registra una alza de 20.9% en el año (índice general). Pero el avance se frenó en abril, con una rentabilidad de solo 0.14% (dato acumulado al 20 de abril). La evolución de la renta variable y la renta fija tiene impacto en las inversiones en la bolsa, en fondos mutuos, y en las AFP (administran fondos con y sin fin previsional).

La actual coyuntura hace aún más necesario diversificar el portafolio de inversión, indicó Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico. “Estamos en un contexto de incertidumbre a nivel local e internacional. En horizontes de estrés como el actual la renta variable suele reaccionar más rápido y la renta fija permite amortiguar la caída”, sostuvo.

“Se recomienda tener un portafolio diversificado, no solo a nivel de activos, sino de geografía. Con instrumentos locales puedes tener exposición a renta variable global, a renta variable de Estados Unidos, a renta fija internacional y a renta fija de Estados Unidos, lo cual te da una capa importante de diversificación”, agregó Falen.

Por su parte César Huiman, analista senior de equity research de Renta4 SAB, refirió que “en un contexto electoral, el mercado está priorizando mayor preservación de capital. La experiencia en ciclos electorales previos ha vuelto a los inversionistas mucho más tácticos. Cuando ganó Pedro Castillo, el mercado cerró con una caída de 8% en el año”, recordó.

Por ello hay una recomendación de cautela al invertir. “En esta estrategia hay tres movimientos claros: estamos priorizando los sectores más defensivos o dolarizados , para no estar tan expuesto al mercado local; mayor preferencia por liquidez; y una postura de esperar y ver”, sostuvo Huiman.

Luis Eduardo Falen coincidió en la recomendación de reordenar los portafolios de inversión, dando un poco más de preponderancia a las acciones ‘defensivas’. “A nivel local las acciones expuestas a vaivenes políticos son las acciones del sector minero. Entonces, pensando hacia adelante se puede diversificar un portafolio con sectores más estables como electricidad; la recomendación es optar por acciones más defensivas ”, apuntó Falen.

Los fondos mutuos y AFP

En el caso de los fondos mutuos, en este segundo trimestre la incertidumbre electoral podría hacer que algunos inversionistas hagan una migración en sus portafolios, estimó Paul Zevallos, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. “ Un movimiento de fondos de acciones y renta variable, hacia fondos más conservadores, fondos de deuda . Un reposicionamiento para evitar la volatilidad”, agregó.

En caso gane la presidencia un candidato de izquierda, Paul Zevallos estima que podría repetirse el escenario del 2021, cuando el patrimonio de fondos mutuos se redujo en 29% y salieron de este mercado cerca de S/ 13,000 millones. “Fue por el retiro de inversionistas, sumado al rendimiento negativo. Ese es el peor escenario que podría pasar”, proyectó.

En contraparte, en caso gane las elecciones un presidente promercado, Zevallos estimó que el patrimonio de los fondos mutuos podría crecer este año alrededor de 11%, una tasa similar al promedio de los últimos 20 años.

En el caso de los fondos de pensiones en las AFP, estos cerraron el primer trimestre del año en azul. Las mayores rentabilidades se registraron en el fondo 3, con avances de entre 4.15% y 8.21% según cada AFP.

En caso gane la presidencia de Perú un candidato de izquierda, esto podría afectar el rendimiento de la renta variable y con ello a los fondos de pensiones en las AFP, pero sería un efecto temporal, pues luego el mercado se recupera, indicaron los analistas. Por eso recomiendan a los inversores mantenerse en el tipo de fondo en las AFP elegido, según su perfil de riesgo (fondos 1,2 o 3).

Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School, estimó que -en caso la izquierda gane la presidencia de Perú- la caída de la bolsa sería temporal, pues el Congreso será de mayoría de derecha, lo cual limitará alguna medida radical.

“Eso será un freno de manos importante, pues si bien un presidente puede ser de matiz de izquierda, no le van a permitir medidas radicales. Sería un susto de corto plazo, y podría ser una oportunidad de invertir, pues los portafolios se caerían temporalmente”, anotó Astocondor.