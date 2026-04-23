La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registra una alza de 20.9% en el año (índice general). Foto: iStock.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Los mercados financieros iniciaron el año a buen ritmo. No obstante, el impulso fue frenado primero por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Y ahora en el mercado peruano crece la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales.

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