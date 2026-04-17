El avance en el primer trimestre hubiera sido mayor de no ser por la caída de marzo.
El avance en el primer trimestre hubiera sido mayor de no ser por la caída de marzo.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La mayoría de fondos mutuos registró un rendimiento positivo en el primer trimestre del año, aunque el avance se recortó en marzo, debido al impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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