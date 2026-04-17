Los fondos en acciones en soles fueron los que tuvieron mejor resultado, con un rendimiento promedio de 16.83% en el primer trimestre . No obstante, el avance hubiera sido mayor de no ser por la caída de -6.10% registrada en marzo, según reportó la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (ver cuadro).

Los meses de enero y febrero fueron muy buenos para la bolsa local, debido al rally de precios de commodities como el oro y la plata y las expectativas positivas de la demanda de cobre, indicó Paul Zevallos, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. “Esto generó un colchón, a pesar de que marzo no fue bueno”, anotó.

En el caso de los fondos de deuda, al ser conservadores e invertir en renta fija, han tenido un rendimiento cercano al 1% en el primer trimestre.

El patrimonio total de los fondos mutuos suma S/ 62,226 millones al cierre de marzo, lo que representa un avance de 5.9% en este primer trimestre del año.

¿Qué se espera para los fondos mutuos en el segundo trimestre?

El panorama para los fondos mutuos en el segundo trimestre se presenta bastante retador. Edmundo Lizarzaburu, docente de administración y finanzas de la Universidad Esan, refirió que en el frente externo, el impacto de la guerra en Irán ha continuado en abril y aún no hay certidumbre sobre cuándo acabará.

“También tenemos la devaluación de la moneda americana, y la guerra comercial de China. A nivel interno, no hay una obra representativa, por el contrario, Tía María se paralizó”, cuestionó.

Otro factor interno que ha tomado preponderancia son las elecciones presidenciales en Perú. Al momento de redactar esta nota aún no se definen los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Uno de ellos podría ser de izquierda.

En caso gane la presidencia un candidato de izquierda, Paul Zevallos estima que podría repetirse el escenario del 2021, cuando el patrimonio de fondos mutuos se redujo en 29% y salieron de este mercado cerca de S/ 13,000 millones. “Fue por el retiro de inversionistas, sumado al rendimiento negativo. Ese es el peor escenario que podría pasar”, proyectó.

En contraparte, en caso gane las elecciones un presidente promercado, Zevallos estimó que el patrimonio de los fondos mutuos podría crecer este año alrededor de 11%, una tasa similar al promedio de los últimos 20 años.

Pese a la compleja coyuntura, Edmundo Lizarzaburu recomendó a los inversionistas mantenerse en el mercado de fondos mutuos, con una diversificación de acuerdo a su perfil de riesgo. “Según ello se puede invertir en solo acciones para un perfil muy agresivo; o en bonos, para los más conservadores; o hacer un mix”, anotó.

Paul Zevallos estimó que en este segundo trimestre la incertidumbre electoral podría hacer que algunos inversionistas hagan una migración de fondos mutuos. “Un movimiento de fondos de acciones y renta variable, hacia fondos más conservadores, fondos de deuda. Un reposicionamiento para evitar la volatilidad”, agregó.