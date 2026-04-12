El mercado de fondos mutuos en Perú mantiene una senda de crecimiento sostenido, impulsado por el mayor interés de los inversionistas en alternativas diversificadas y por una progresiva mejora en la educación financiera.
En los últimos dos años, este segmento ha ganado dinamismo, favorecido también por un entorno de tasas que ha llevado a buscar opciones con mejores rendimientos frente a los productos tradicionales.
A marzo, los fondos mutuos alcanzaron un patrimonio administrado de S/ 62,226 millones, por encima de los S/ 60,855 millones del mes previo.
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Este avance refleja una tendencia positiva en la captación de recursos y mayor confianza del público. En el primer semestre, además, ingresaron 20,775 nuevos partícipes, elevando el total a 510,787 inversionistas, lo que confirma la expansión de este mercado.
La composición del portafolio muestra una marcada preferencia por estrategias conservadoras. El 65.4% del patrimonio se concentra en fondos de deuda, que invierten principalmente en bonos, certificados de depósito y otros instrumentos de renta fija.
Estos fondos buscan generar retornos estables y preservar el capital, con menor exposición a la volatilidad.
Dentro de esta categoría, S/ 31,751 millones están en deuda de corto plazo —de menor riesgo y mayor liquidez—, S/ 2,381 millones en deuda de mediano plazo y S/ 24 millones en deuda de largo plazo.
Sobre los inversionistas, el 65.6% se concentra en fondos de deuda, seguidos por un 17.7% en fondos flexibles.
Estos últimos combinan instrumentos de renta fija y renta variable (acciones), permitiendo a los gestores ajustar la composición del portafolio según las condiciones del mercado, con el objetivo de equilibrar riesgo y rentabilidad.Por su parte, el 13.7% de los partícipes invierte en fondos de fondos.
Dicho tipo de vehículo no invierte directamente en activos, sino en otros fondos mutuos, lo que permite acceder a una diversificación más amplia, incluyendo mercados internacionales y distintas estrategias de inversión, incluso con montos relativamente bajos.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.