Los fondos mutuos, los bonos y las acciones son algunas de las diferentes alternativas que existe en el mercado (Foto: Andina).
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Zulema Ramirez Huancayo
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El mercado de fondos mutuos en Perú mantiene una senda de crecimiento sostenido, impulsado por el mayor interés de los inversionistas en alternativas diversificadas y por una progresiva mejora en la educación financiera.

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