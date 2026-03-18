Durante los dos primeros meses del año, el patrimonio administrado de los fondos mutuos en el país creció, ¿qué tan fuerte fue la subida?

El incremento fue de S/ 2,135 millones, lo que representa una variación de 3.64% anual.

Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP), precisó que el monto administrado por este vehículo al cierre de febrero pasado fue de S/ 60,855 millones, lo que implica un incremento de 21.44% en los últimos 12 meses. Así, el mercado encadena 34 meses consecutivos de crecimiento en montos gestionados.

La composición del (nuevo) patrimonio mostró una mayor participación en los fondos de fondos, flexibles y de acciones, mientras que los fondos de deuda redujeron su participación de 67.62% a 64.71%, señaló.

En el primer bimestre del año, se observó una mayor participación en los fondos de fondos, flexibles y de acciones. (Foto: Ana Lía Orézzoli/GEC)

Partícipes

En cuanto al número de inversionistas, entre enero y febrero se registraron 19,716 ingresantes a este mercado, cifras no vistas desde el 2009, resalta Osorio.

Con ello, alcanzó los 509,728 partícipes al segundo mes del año. Esto representa un crecimiento de 1.96% frente a lo registrado el mes anterior y de 18.50% en el último año, describe.

Según la asociación, el 47% de los inversionistas está alojado en fondos de deuda de corto plazo. Un poco más lejos, el 17.7% apuesta por fondos flexibles y un 13%, por fondos de fondos.

En marzo del 2021, los fondos mutuos lograron un récord de inversionistas y de monto administrado, sin embargo, el ingreso de Pedro Castillo en la escena política local y la falta de claridad sobre el rumbo económico del país provocó una sangría que se extendió hasta el 2023. En solo dos años, salieron unas 100,000 personas de este instrumento.

En marzo del 2021, los fondos mutuos lograron un récord de inversionistas. (Foto: Andina)

Oferta

De acuerdo con el gremio, la oferta total de productos alcanzó los 204 fondos mutuos al cierre de febrero, cifra menor a la reportada hace un año (235 fondos).

Asimismo, los fondos de acciones registran la mayor rentabilidad en el último año. Los vehículos en soles rindieron 69% y en dólares, 49.6%.