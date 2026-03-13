Su estrategia es clara: apostar por las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA) o la robótica, pese a la alta volatilidad que puedan mostrar en el corto plazo.

Con todo, Wood, de vasta trayectoria, se ha posicionado como una celebridad en el mundo financiero.

En su gira por América Latina, hizo una parada en la Bolsa de Lima (BVL) y compartió con Gestión su visión sobre el mercado peruano.

Catherine Wood, CEO y fundadora de Ark Invest. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Por estos días está visitando varios países de América del Sur. A propósito de su gira, ¿qué oportunidades de inversión podría identificar en la región?

Sabemos que América Latina es muy rica en minerales. Y muchos de estos avances tecnológicos (como la IA) involucran materias primas. Sin duda, el cobre es fundamental en los centros de datos y en el transporte eléctrico. Y esta es una región muy importante en ese sentido.

Otro punto que diría sobre la innovación, en particular, es que el costo de la innovación está cayendo. Los costos de entrenamiento de IA están disminuyendo 75% anual, al igual que los costos de inferencia de la IA. Entonces, al consultar Chat GPT, ¿cuánto cuesta responder esa pregunta? Esos costos están disminuyendo 95% por año.

¿Qué implicancia podría tener esa reducción en los costos?

Creemos que habrá un auge en la actividad empresarial. Sabemos que las pequeñas empresas son importantes en Latinoamérica. Y creemos que esta será una gran oportunidad para que muchas personas creen nuevos negocios con estas herramientas de IA como guía y resuelvan algunos de los problemas tanto a nivel local como global.

Usted mencionó al cobre. ¿Cree entonces que las mineras son una oportunidad de inversión?

Si estamos en lo cierto, el crecimiento del PBI real en todo el mundo, que ha tenido un promedio de 3% anual durante los últimos 125 años, se moverá en los próximos cinco años en rango de entre 7% y 8%, lo que nunca ha sucedido. Eso también estimulará el consumo de más materiales (como el cobre).

¿Qué tipo de inversión recomendaría a una persona que no quiera estar expuesto a una alta volatilidad?

Si (los activos incluidos en el portafolio) no están muy correlacionados, la rentabilidad ajustada al riesgo al combinarlos debería aumentar con el tiempo.

Pero, ¿alguna acción o inversión que se pueda incluir en la cartera para reducir la volatilidad? Lo pregunto porque, por lo que siempre se menciona del mercado peruano, la mayoría de los inversionistas locales no están dispuestos a exponerse a fuertes fluctuaciones.

No es buena idea exponerse principalmente a un sector. Eso implica una concentración muy alta. Si se añade (al portafolio) un activo no correlacionado o con una correlación muy baja, (los componentes de la cartera) no se comportarán de la misma manera. Entonces, con el tiempo, la rentabilidad ajustada al riesgo debería aumentar. Creo que es una situación en la que siempre se gana.

Disrupción

¿Podría decir que la inversión en innovación y tecnología no es para todos por los riesgos que implica?

Creemos que el riesgo radica en no aumentar la exposición a esta área (de la innovación). Y la razón es que, si analizamos las asignaciones de renta variable actuales, vemos gran participación de índices de base amplia, como el MSCI World, el S&P 500 o el Nasdaq, que son índices probados y confiables.

Ahora, si (en Ark Invest) tenemos razón, la robótica, el almacenamiento de energía, la IA, la tecnología blockchain y la multiómica van a escalar, y son tecnologías muy disruptivas. El orden mundial tradicional representado en esos índices (previamente mencionados) se verá alterado.

¿Cómo identifica una oportunidad de inversión?

(En Ark Invest) no se utiliza un índice de referencia como filtro. La investigación se centra en la tecnología, no en un sector ni en una industria, sino en la tecnología misma, y tratamos de dimensionar la oportunidad primero, determinando las reducciones de costos que se traducirán en menores precios y permitirán la expansión de esa tecnología. Luego, se aplica proceso de selección de las acciones (analizando sus fundamentos), con un sistema de puntuación que ayuda a desarrollar una cartera con las oportunidades más sólidas disponibles.

Criptomonedas

¿En qué criptomonedas ve valor hoy? ¿Cuáles pueden ser exitosas?

Las tres grandes que conocemos son bitcoin, ether y solana. Han pasado (recientemente) por una recesión (tendencia bajista), y se han visto muchas caídas desde 2008/2009, cuando empezaron a evolucionar. Lo que vemos ahora es que, a diferencia de lo que ocurrió en ciclos anteriores, las instituciones se están incorporando porque se trata de una nueva clase de activo. Su correlación con la renta variable, los bonos y el oro es muy baja. Aquí hay otro ejemplo de diversificación.

Wood resalta que los costos de la IA están bajando. (Foto:Getty Images/iStockphoto)

Ark Invest lista 6 ETF en BVL

Ark Invest ofrece desde inicios de enero un listado de seis ETF (fondos cotizados) en la BVL. Dos que comparten interés en inteligencia artificial (IA), plataformas digitales y nuevos modelos de negocio.

Asimismo, otros cuatro ETF en automatización y robótica, revolución genómica (aplicación de la tecnología en el sector salud), blockchain y fintech, y espacio e innovación en defensa.

En la plaza limeña, el distribuidor de los ETF de Ark Invest es Capital Strategies Partners. Jorge Velarde, socio de la firma, aseguró que estos fondos están dirigidos tanto a inversionistas retail como institucionales.

“El factor de riesgo no es la volatilidad del mercado, sino estar fuera de las nuevas tendencias”, afirmó Alfredo Parodi, también business partner de Capital Strategies.