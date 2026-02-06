En anteriores ocasiones, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se ha mostrado escéptico respecto de las criptodivisas.

Específicamente, sobre bitcoin, dijo en alguna oportunidad: “yo no la compraría, es muy volátil”.

Y esa postura se mantiene hasta hoy. “No es una moneda, es un activo que puede caer casi a cero”, dijo al ser consultado sobre las criptomonedas en el evento “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”, organizado por El Comercio y América Multimedia.

Julio Velarde, presidente del BCRP. (Fotos: Joel Alonzo/GEC)

Asimismo, hizo referencia a un libro “Our Dollar, Your Problem” (Nuestro dólar, tu problema), de Kenneth Rogof, que en uno de sus capítulos aborda el tema de las criptomonedas y su relación con la economía ilegal.

El bitcoin marcó ayer mínimos no vistos desde hace 15 meses. Desde su máximo en octubre del 2025, en US$ 126,186, la caída es de más de 45%.

Estímulos

“Las criptomonedas (en general) vienen cayendo porque, con la pérdida de confianza en el dólar, los inversionistas no se refugiaron en ellas, como se esperaba, sino en el oro y la plata”, manifestó a Gestión Diego Marrero, portfolio manager de Blum SAF.

Otro factor que catalizó la caída de las criptomonedas fue el reciente nombramiento de Kevin Warsh por parte de Donald Trump para la presidencia de la Fed, explicó.

“El nuevo presidente (de la Fed) se percibe como más hawkish, es decir, adverso a dar más liquidez al mercado. Y en un contexto donde la liquidez se restringe, a activos como las criptomonedas no les va a ir bien”, afirmó.

“Lo que hizo en el pasado que suban las criptomonedas fue la liquidez. Todos estos estímulos monetarios de los bancos centrales empujaron el precio del bitcoin y de las criptomonedas en general”, añadió el ejecutivo.

“El mercado tuvo un evento de menor liquidez en octubre, lo que marcó el inicio de la tendencia bajista”, admitió Alberto Rocca, country manager de Buda en Perú. Sin embargo, consideró que los inversionistas podrían incluir la divisa digital en un pequeño porcentaje en su portafolio y siempre considerando su alta volatilidad.

En cuanto a qué se aconseja en este contexto, Marrero no cree que sea un momento de comparar bitcoin, dada su alta volatilidad, y tampoco sugiere vender. Más bien llama a los inversionistas que ya poseen la divisa a mantener la calma.

En cambio, Rocca advierte que, por los altos rendimientos históricos que ha otorgado bitcoin, podría abarcar entre el 10% y 15% de una cartera, pero siempre con un horizonte de largo plazo.

En octubre del año pasado comenzó la tendencia bajista del bitcoin. Fotógrafo: Camilo Freedman/Bloomberg

Inflación

La inflación, según el BCRP, se ha mantenido dentro del rango meta desde abril del 2024 y se ubicó en 1.7% en enero último (en el acumulado de los últimos 12 meses).

“Tanto este año como el próximo esperamos tener (en Perú) una inflación más baja (que la de Estados Unidos)”, estimó el presidente de la autoridad monetaria, Julio Velarde.

El banquero destacó que durante esta década Perú ha registrado la tasa de referencia más baja en la región. Así, mientras nuestro país mantiene una tasa clave 4.25%, en Chile está en 4.5%, en México es 7%, en Colombia es 10.25%, y en Brasil se ubica en 15%.