Tendencia. Bitcoin cae más de 27% en el 2026.
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Bitcoin, la criptomoneda más emblemática, registró ayer una jornada de alta tensión. Al cierre de este artículo, se situaba por debajo de los US$ 63,000 y acumulaba un retroceso de más de 13% en un solo día, ¿qué ocurre con este activo?

