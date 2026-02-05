En medio de la carrera por el sillón presidencial en Perú, llamó la atención una propuesta que sugería usar los más de US$ 90,000 millones de las reservas internacionales para fines distintos a los de estabilidad monetaria. ¿Qué opina el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)?

Como parte de su intervención en el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”, el presidente del BCRP, Julio Velarde, resaltó que existe un desconocimiento técnico sobre la naturaleza de las reservas internacional.

Velarde precisó que una parte importante de esos recursos corresponde a los encajes que mantienen los bancos en el BCRP. “Parte de las reservas que tenemos no son, ni siquiera, del banco central. Son depósitos de los bancos [comerciales], hay un encaje. Nosotros no emitimos dólares”, comentó.

Durante su participación en un foro organizado por el Grupo El Comercio, el presidente del BCRP se refirió a la propuesta que busca usar las reservas internacionales. (Foto: Guadalupe Gamboa para Gestión)

El presidente del BCRP detalló que además de los encajes de la banca privada, otra porción importante de las reservas corresponde a ahorros del propio Gobierno, mientras que la parte de estas reservas que es propiedad exclusiva de la entidad monetaria es en realidad un monto “ sumamente pequeño ” .

Advirtió que retirar o usar esas reservas sin considerar su estructura implicaría debilitar ese respaldo.

Velarde recordó la crisis del 2001, donde se registró una salida de capitales cercana al 10% del PBI, señalando que hoy terminaría siendo una “situación sumamente difícil”.

Por otro lado, el presidente del BCRP advirtió sobre un exceso de confianza en la estabilidad de precios en el Perú pues podría creerse que “puede hacerse casi cualquier barbaridad [sin que la inflación] suba tanto. No sube tanto hasta que comienza a sufrir bastante”.

Mayor peso de EE.UU.

Ante la expectativa de que el crecimiento económico global sea mayor este año, Velarde indicó que Estados Unidos será la economía más beneficiadas.

“En toda proyección que he visto para crecimiento en los próximos 2 o 4 años, Estados Unidos crece más que cualquier otro país desarrollado. Dentro del mundo desarrollado, Estados Unidos va aumentando su peso y eso tiene consecuencias geopolíticas”, indicó.

El presidente del BCRP precisó que el crecimiento de EE.UU. se impulsará por la inversión en inteligencia artificial y data centers, que están impulsando fuertemente la construcción y el empleo; así como por el impulso fiscal del ‘big beautiful bill‘ de Donald Trump.