Pese al contexto electoral y a una ligera moderación en algunos indicadores, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) resaltó que la confianza empresarial en la economía peruana se mantiene en niveles elevados.

El gerente central de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas, afirmó que aunque los últimos resultados de la encuesta de expectativas empresariales muestran una leve reducción respecto a meses anteriores se sigue reflejando una percepción positiva del entorno económico.

Cómo se recuerda, en esa medición un indicador se mantiene dentro del tramo optimista si tiene un puntaje mayor a 50 puntos.

“Las expectativas a tres meses se mantienen por encima de 50, menor que el mes previo, pero todavía en un tramo de confianza alta (…) Lo que se piensa sobre que la economía en 3 meses puede estar afectada coincidir con el periodo electoral y eso está en línea con las proyecciones macroeconómicas que asumen cierta moderación por el periodo electoral ”, indicó durante la presentación del Programa Monetario de enero.

Las expectativas a tres meses se mantienen por encima de 50, menor que el mes previo, pero todavía en un tramo de confianza alta. (Imagen: BCRP)

En detalle, la última encuesta de expectativas macroeconómicas reportó una caída en las perspectivas que tienen los empresarios para los próximos tres meses respecto a la economía, el sector, la situación de su empresa, la demanda de productos y las contrataciones.

El único indicador en el que las expectativas se mantienen al alza en el corto plazo es el de inversión.

“La inversión de su empresa a 3 meses se mantiene en un tramo optimista, pero no solamente eso, sino que ahí sí se ha elevado con respecto al 9 de noviembre, que era 55.8, y a diciembre repunta 57.6. Los planes de inversión aparentemente se mantienen”, precisó.

Sectores que crecerían en verano

Los indicadores de actividad económica al cierre de diciembre continuaron mostrando un desempeño positivo. Para los primeros meses del 2026, indicó Armas, se esperaría en esta un menor crecimiento asumiendo que hay algún impacto electoral.

El crecimiento esperado estaría liderado por el PBI no primario, que ha mostrado mayor dinamismo en la segunda mitad del año.

“El sector no primario continúa siendo, en términos relativos, el sector que estaría creciendo más en la economía, posiblemente en construcción y en servicios”, refirió.

En cuanto al rubro primario, Armas señaló que el sector agropecuario mantendría un crecimiento importante, mientras que la pesca avanzaría por un efecto base, tras una mayor captura de anchoveta en el primer trimestre previo.

“El resto de la economía estaría creciendo a un ritmo importante, asumiendo el periodo electoral como algo menor al cuarto trimestre. De no darse el supuesto del efecto electoral, la economía en el primer trimestre podrá crecer más”, sostuvo.

Impacto de Petroperú en las finanzas

Al ser consultado por el impacto de Petroperú, el gerente central del BCRP recordó que la petrolera estatal ha tenido un impacto relativo en las cuentas fiscales .

Armas explicó que, el año pasado, la situación de la empresa estatal incidió en el déficit fiscal debido a la necesidad de honrar garantías.

“El Tesoro tuvo que honrar garantías ante el hecho de que no se realizó un pago a proveedores, lo que fue equivalente a unos S/ 3,000 millones”, detalló.

A ello se sumó una capitalización realizada por el Estado como consecuencia del flujo de caja negativo de la empresa, por un monto cercano a S/ 4,000 millones.