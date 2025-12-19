Al ser consultado por Gestión, Julio Velarde, consideró que no debería haber mayor preocupación por el futuro de la entidad monetaria. (Imagen: Andina)
Al ser consultado por Gestión, Julio Velarde, consideró que no debería haber mayor preocupación por el futuro de la entidad monetaria. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Aunque se esperaría una mayor incertidumbre el próximo año por las , durante un reciente reporte de la financiera Citi se advirtió que el mercado ve con más inquietud la sucesión en el tras casi 19 años con Julio Velarde al mando.

Al ser consultado por Gestión sobre esta percepción, Julio Velarde consideró que no debería haber mayor preocupación por el futuro de la entidad monetaria.

No creo que en ninguno de los dos casos haya que preocuparse mucho”, indicó durante la presentación del último Reporte de Inflación del 2025.

Velarde resaltó que la sucesión dependerá del nuevo presidente de la República que sería elegido en los comicios del 2026, por lo que “aún es prematuro” adelantar una posición sobre su posible mantenimiento en el cargo.

LEA TAMBIÉN: Velarde apunta responsabilidad del deterioro fiscal: “Tiene que ver con la precariedad política”

Cómo se recuerda, Julio Velarde fue designado como presidente del BCRP inicialmente en septiembre de 2006 y luego fue ratificado cuatro veces, lo que extendió su mandato al 2026.

.

Por ahora, algunos de los nombres que se estarían barajando son Paul Castillo, actual gerente general del BCRP, y Adrian Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP. Pero, de momento, ninguno ha sido mencionado públicamente por Velarde.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

MEF: “Julio Velarde nos comentó que está preparando su equipo técnico para sucederlo”
José Jerí le pidió a Julio Velarde que se quede cinco años más en el BCRP, revela el premier
Perú sin aprovechar los altos precios de exportación: ¿qué dice Julio Velarde sobre ello?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.