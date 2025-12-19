Aunque se esperaría una mayor incertidumbre el próximo año por las elecciones presidenciales, durante un reciente reporte de la financiera Citi se advirtió que el mercado ve con más inquietud la sucesión en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tras casi 19 años con Julio Velarde al mando.

Al ser consultado por Gestión sobre esta percepción, Julio Velarde consideró que no debería haber mayor preocupación por el futuro de la entidad monetaria.

“No creo que en ninguno de los dos casos haya que preocuparse mucho”, indicó durante la presentación del último Reporte de Inflación del 2025.

Velarde resaltó que la sucesión dependerá del nuevo presidente de la República que sería elegido en los comicios del 2026, por lo que “aún es prematuro” adelantar una posición sobre su posible mantenimiento en el cargo.

Cómo se recuerda, Julio Velarde fue designado como presidente del BCRP inicialmente en septiembre de 2006 y luego fue ratificado cuatro veces, lo que extendió su mandato al 2026.

Anteriormente el jefe del BCRP ya había dejado entrever que ya existen cuatro candidatos, tanto internos como externos a la entidad monetaria.

Por ahora, algunos de los nombres que se estarían barajando son Paul Castillo, actual gerente general del BCRP, y Adrian Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP. Pero, de momento, ninguno ha sido mencionado públicamente por Velarde.