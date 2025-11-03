El presidente del BCRP, Julio Velarde, ofreció apoyo de su equipo al MEF para la gestión de políticas públicas. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
El anunció que trabajarán con el para mejorar la aplicación de políticas públicas en el Gobierno de transición.

Este apoyo se planteó tras una reunión sostenida entre el Poder Ejecutivo y el presidente del BCRP, , quien ofreció apoyo de su equipo para la gestión pública, comentó la ministra del MEF, Denisse Miralles.

Hace varios años había un equipo destacado del BCRP, que articuladamente trabajaba con las direcciones generales del MEF. Es algo que hemos solicitado y hay total disposición del presidente del banco (Julio Velarde) de hacerlo”, dijo la titular del MEF.

Actualmente, se están coordinando los detalles específicos de esta colaboración técnica, con la expectativa de que se consolide en las próximas semanas para abordar algunos temas prioritarios que han sido definidos.

Respecto al , Miralles indicó que no les confirmó la posibilidad.

En realidad es decisión de Julio Velarde, pero lo que nos comentó es que él está preparando su equipo técnico para sucederlo”, refirió.

Nueva coordinación con Sunat

El MEF también está impulsando cambios en la , a raíz de la juramentación de su nuevo titular.

La ministra indicó que esta renovación en la gestión de Sunat es percibida como un “reiniciar” de los esfuerzos iniciados en abril de este año. El objetivo fundamental de la entidad es facilitar el pago de los tributos.

“Sé que (Sunat) tiene su rol de controlar y fiscalizar, pero tenemos que trabajar mucho en hacer más fácil que el contribuyente pueda pagar sus impuestos, no solo el gran contribuyente, sino también el mediano y pequeño. La estrategia que se les ha pedido es reforzar el atacar la informalidad, pero de una manera positiva”, comentó a Gestión.

Esto implicaría promover activamente el cumplimiento tributario mediante la implementación de estrategias modernas y tecnológicas.

Eso se inició en abril de este año y lo que estamos haciendo ahora es retomarlo con profesionales que son de carrera y que conocen Sunat por dentro y creemos que nos van a ayudar a la generación de ingresos que requiere el país”, añadió.

