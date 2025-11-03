El Congreso de la República continuaría esta semana el debate sobre la ampliación del Reinfo. (Imagen: Andina)
Aunque el , el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que esto no está en discusión dentro del Poder Ejecutivo.

En conferencia de prensa, la titular del MEF, , precisó que la posición del Gobierno es escuchar a ambas partes involucradas en el debate.

La dirección que se ha dado es escuchar al sector que está pidiendo una ampliación y ver qué salida gradual se les puede dar”, comentó.

Aunque no se puede retroceder en medidas que ya han tenido una evaluación, la titular del MEF reiteró que la no es algo que se haya debatido en el Gobierno de transición.

(La solución) No necesariamente pasa por una ampliación al Reinfo, no es algo que hayamos discutido en ese sentido y no queremos generar esa expectativa de que se está evaluando ampliar”, añadió.

El Gobierno considera prudente escuchar las razones por las cuales se insiste en la extensión, con el objetivo es identificar otras medidas que permitan atender este problema.

PCM sobre extensión del Reinfo: “Me tendrían que convencer”

