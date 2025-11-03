Aunque el Congreso de la República en Perú tiene previsto continuar el debate sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que esto no está en discusión dentro del Poder Ejecutivo.

En conferencia de prensa, la titular del MEF, Denisse Miralles, precisó que la posición del Gobierno es escuchar a ambas partes involucradas en el debate.

“La dirección que se ha dado es escuchar al sector que está pidiendo una ampliación y ver qué salida gradual se les puede dar”, comentó.

Aunque no se puede retroceder en medidas que ya han tenido una evaluación, la titular del MEF reiteró que la ampliación del Reinfo no es algo que se haya debatido en el Gobierno de transición.

“(La solución) No necesariamente pasa por una ampliación al Reinfo, no es algo que hayamos discutido en ese sentido y no queremos generar esa expectativa de que se está evaluando ampliar”, añadió.