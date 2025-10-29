Diversos colectivos de mineros informales y artesanales protestaron en el frontis del Congreso para exigir la ampliación del Reinfo hasta el 2026. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Carlos Hinostroza Sánchez
La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República tiene en agenda el debate de la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pese al pedido de diversos gremios económicos para no se apruebe una medida de este tipo.

