El Tribunal Constitucional emitirá a finales de mayo, su posición sobre la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahí se decidirá si la presidenta Dina Boluarte puede ser investigada, indicó Luz Pacheco, presidenta de la entidad.

La titular del organismo constitucional precisó que se sigue evaluando con todo el pleno para dar un veredicto.

“Estamos dialogando sobre esos temas. No tenemos las mismas ideas. Entonces la cuestión será ponernos de acuerdo. Nuestra meta es que no pase de mayo, del próximo mes no debe pasar”, mencionó.

En esta demanda, el Poder Ejecutivo sostiene que la Fiscalía y el Poder Judicial han interferido en sus funciones, como consecuencia de las interpretaciones del artículo 117 de la Constitución Política.

Se pronuncia el abogado de la presidenta

El abogado de la presidenta, Joseph Campos, antes de la audiencia pública, pidió a la Fiscalía que se investigue con responsabilidad. Además, indicó que la decisión que se tome, con respecto a la demanda competencial, podría repercutir en los próximos mandatarios.

“Lo que queremos es que se desarrolle un equilibrio en las relaciones entre los poderes y cada quien haga conforme lo establece en la constitución, sin afectar la competencia del otro. El tema es ese, exigirle al Ministerio Público que cuando investigue un presidente lo haga con la responsabilidad que eso implica, porque el presidente es un elegido por el pueblo y consecuentemente tiene que gobernar, pero si lo tienes distrayéndolo, obligándolo a que vaya a las oficinas fiscales, ahí aparece un problema”, indicó a Latina Noticias.