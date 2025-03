Delia Espinoza rechaza supuesto reglaje a magistrados: “Es una afirmación irresponsable”

El enfrentamiento entre poderes y entidades autónomas del Estado continúa, es evidente y público. Hace unos días la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, denunció un supuesto seguimiento a magistrados por encargo de la Fiscalía. La titular del Ministerio Público ha negado rotundamente esa narrativa.

“La señora dice ”se habría". Nosotros no tenemos esa potestad, nosotros no perseguimos u ordenamos o hacemos seguimiento. Eso de pronto puede hacerlo la Policía, el Ejército, no sé, quien sea. Me parece una afirmación irresponsable", dijo en el programa Cuentas Claras de Canal N, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En ese sentido, la titular del Ministerio Público exhortó a la presidenta del TC a denunciar el hecho y que sean sus “fuentes” la que le proporcionen más información.

“Si dice que es una fuente confiable, ¿por qué no denuncia? que denuncie y que le den más datos", agregó.

Asimismo, Delia Espinoza aseguró que no se comunicará con Luz Pacheco, ya que no puede pronunciarse o llamar por un hecho falso que se le atribuye a la institución que encabeza.

“No tengo porque llamar en base a una especulación. Quien debió llamarme es ella antes de lanzar públicamente una simple especulación. Eso es irresponsable, porque desprestigia a una institución. Yo respeto a la señora, pero está siendo así (irresponsable)”, aseveró.

Finalmente, Espinoza sostuvo que no es ella quien ha provocado un “enfrentamiento entre poderes”.

“Lo dejo a la percepción y reflexión de la población. Yo no me lo explico. De pronto hay una coincidencia, que nosotros estamos consternados de todo lo que se dice. No tengo miedo (a la destitución)”, puntualizó.