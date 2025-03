La bancada de Renovación Popular presentó el último lunes una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por infracción a la Constitución y la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y encubrimiento personal.

Esta es la quinta denuncia presentada contra la titular del Ministerio Público. En todas ellas se solicita que sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por un plazo de 10 años.

Al respecto, Espinoza aseguró que no teme ser destituida en su cargo por el Congreso; sin embargo, mostró su preocupación respecto a que estas denuncias en su contra no sean sustentadas con “las verdaderas razones jurídicas”.

“Miedo no, solamente preocupación de que no se sustenten las verdaderas razones jurídicas. ¿Miedo por qué? No se me debe destituir, todas las denuncias en mi contra en la etapa de calificación deben ser declaradas improcedentes porque estoy segura de mis decisiones que han sido ajustadas a derecho”, indicó a RPP.

“Si se me va a destituir por haber cumplido mi rol constitucional, porque estoy para perseguir el delito, no los colores, los partidos ni a cualquier persona por su nombre, apellido o condición, lo que he hecho es sustentar y allí están los documentos que hablan por sí solos”, añadió.

La fiscal suprema recalcó que si le pretende sancionar, debe existir una “real motivación” en base al derecho y no por la fuerza de los votos.

“Si se me pretende sancionar lo único que pido es que haya una motivación, es decir, argumento, explicación, razones, una logicidad en base al derecho porque estamos en un estado constitucional de derecho, no solo por la fuerza de los votos”, expresó.

En ese sentido, adelantó que “hará valer sus derechos” cuando sea citada al Congreso para defenderse de estas denuncias.

“Con eso que los señores congresistas no se sientan atacados ni ofendidos. Eso (la fuerza de los votos) es un defecto que existe y que debería corregirse, no está bien. Tienen que sustentarlo y yo voy a hacer valer mis derechos”, puntualizó.

Pide respeto a la presidenta

En otro momento, Espinoza evitó pronunciarse por las reiterativas acusaciones de la mandataria respecto a un “golpe de Estado blando”; sin embargo, le pidió nuevamente respeto a su institución.

“No voy a opinar sobre opiniones y más aún de la más alta magistratura del Estado porque no me confronto y no es mi intención. Simplemente yo pido respeto porque hay expresiones que puedan ser ofensivas a nuestra institución. Podrían ser (consideradas ofensivas), eso queda en la subjetividad de cada uno de los miembros del Ministerio Público”, sostuvo.

“En todo caso, hubiera sido interesante que nos dé un ejemplo, en qué consiste ese supuesto golpe blanco, que yo particularmente no entiendo de qué se trata o en qué consiste porque no somos políticos”, agregó.

Finalmente, aclaró que de las 34 carpetas fiscales abiertas contra Boluarte, algunas de ellas ya han sido archivadas. Según dijo, entre seis y siete de este grupo de denuncias tienen “mayor relevancia”.

