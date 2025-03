La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sumó un nuevo detractor. Se trata del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien criticó su falta de diálogo con los titulares de los demás poderes del Estado.

Esto, al ser consultado por la denuncia constitucional que impulsa la bancada de Renovación Popular contra la titular del Ministerio Público.

En diálogo con la prensa, Salhuana resaltó la necesidad de que existan relaciones cordiales entre entidades constitucionalmente autónomas, algo que no está ocurriendo en el país.

“Lamentablemente esa no es la realidad. Hay una situación tensa entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Hay una relación no tan armoniosa también con algunos sectores del Congreso y creo que eso no contribuye a generar un nivel de estabilidad legal, política y social”, apuntó.

“Estimo que los congresistas tienen sus razones para fundamentar esa denuncia, pero lo que observo es que desde el principio la fiscal de la Nación no ha tenido una actitud cordial, amistosa, de buscar una relación con los poderes del Estado. Creo que ahí habría que corregir un poco”, añadió el presidente del Congreso.

El mes pasado, el Parlamento realizó una mesa técnica en la que se abordó la inseguridad ciudadana y las propuestas para combatirla. A la audiencia acudieron los representantes de diversos poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Poder Judicial; sin embargo, Espinoza estuvo ausente.

Evita pronunciarse por una posible reestructuración de la Fiscalía

En la víspera, la vicepresidenta del Congreso y legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se mostró a favor de que el Ministerio Público sea “reorganizado” porque no estaría funcionando bien.

“Necesitaríamos un nuevo ministro (del Interior) y una nueva fiscal de la Nación. Si los dos están enfrentados de esta forma yo creo que podríamos hacer un cambio y el Ministerio Público podría comenzar por reorganizarse, nosotros lo hemos pedido muchas veces. No está funcionando el Ministerio Público”, dijo a RPP.

Al respecto, Salhuana evitó pronunciarse a favor o en contra de dicha medida, pero insistió en que el Congreso está abierto a dialogar con Espinoza.

“Lo concreto es que no hay una relación cordial con el Ministerio Público y de este con el Poder Ejecutivo y creo que las autoridades, sus titulares, tienen que tomar medidas al respecto. No puede continuar esta situación complicada”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR: