La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre diferentes temas que envuelven la coyuntura política y judicial. Entre ellos, la situación de la presidenta Dina Boluarte y la intención del Congreso por aprobar una ley que debilitaría la extinción de dominio.

Sobre la mandataria, Espinoza señaló que aún el Ministerio Público no puede ser concluyente en su caso porque la investigación sigue en curso. No obstante, aclaró que no tiene nada en contra de la jefa de Estado.

“Estamos investigando, no podemos ser aún concluyentes [...] El Ministerio Público no es un organismo político, sino técnico jurídico. Hacemos nuestro trabajo y no perseguimos a las personas, sino al delito. La presidenta no es mi enemiga, ni los ministros, ni los congresistas”, dijo en RPP.

Juan José Santivañez

En esa línea, la fiscal de la Nación también se refirió a la situación del ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien la ha denunciado constitucionalmente.

“Es su derecho, se evaluará. Aún no me han notificado. Está en un debido procedimiento. Solamente digo que hay un procedimiento regular, como cualquier denuncia. Entiendo que hay temor, preocupación o algún tipo de situación que debe estar presentando el investigado. Nosotros solamente nos remitimos al Código Procesal Penal”, añadió.

Relación con otros poderes del Estado

Delia Espinoza aseguró que la Fiscalía no se encuentra enfrentada con ningún poder del Estado; mucho menos con las cabezas de estas instituciones. Su base continúa siendo que el Ministerio Público persigue el delito.

“El Ministerio Público no se encuentra enfrentado con ningún poder del Estado y menos aún con sus funcionarios, o las cabezas de estos poderes”, señaló en principio.

Asimismo, sobre la denuncia contra un grupo de parlamentarios por ley que permitió el doble sueldo a exmilitares y expolicías en el Parlamento, la titular de la Fiscalía aclaró que el proceso no es por doble remuneración, sino sobre direccionamiento de este beneficio a un grupo en particular.

“No se ha denunciado por doble ingreso o remuneración a los congresistas, sino por aprovechamiento indebido del cargo, por aprobar un dictamen y llevarlo al pleno. En esa comisión se aprobó erróneamente que se apruebe una percepción de ingresos o pensiones sin límite y que ese no límite recaiga sobre las autoridades elegidas en elecciones. Esos requisitos no recae en la población, o los pensionistas, sino en este grupo. Esa es una presunción”, dijo.

Extinción de dominio

Finalmente la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó el intento del Congreso de aprobar una ley que debilitaría el sistema judicial. Se trata de la ley que modifica la extinción de dominio.

En ese sentido, la titular del Ministerio Público exhortó al Congreso a no aprobar esta normativa y mencionó los casos que podrían verse afectados.

“Hemos enviado un informe, debidamente sustentado, al Congreso de la República estableciendo la inviabilidad de ese proyecto que busca disminuir los efectos legales contra los bienes mal habidos de la delincuencia. Esta ley que pretenden aprobar tiene dos graves situaciones: exigir que la extinción se de solamente con sentencia firme, cambiando el panorama actual. Si se espera hasta una sentencia todo ese camino largo va a permitir que los vienes mal habidos sean ocultados y desaparecidos. Lo segundo, la prescripción a los cinco años. Sabemos que los procesos toman tiempo, es alta criminalidad. Con estos años ya no se puede incautar y decomisar nada”, expresó.

Según Delia Espinoza la aprobación de este proyecto afectaría directamente a casos como el de la red Orellana, Lucio Tijero y allegados al camarada Artemio, Alejandro Toledo, Odebrecht, PPK y Vladimir Cerrón.