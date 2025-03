La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, descartó una vez más que se pretenda dar un “golpe de Estado blando” contra su Gobierno, tal como lo aseveró la presidenta Dina Boluarte.

Incluso la titular del Ministerio Público señaló que tienen 34 denuncias contra la Presidenta, peso sólo se le está llamando por los casos en los que se requiere estrictamente su declaración.

“La señora dice que se siente agobiada, que se le está persiguiendo irracionalmente, es falso. ¿Sabe cuántas denuncias actualmente tenemos contra la señora presidenta de la república presentadas por muchos ciudadanos peruanos? 34″, expresó en Cuarto Poder.

“Toda persona denunciada, investiga, por experiencia (sabemos) que suelen ponerse tensos, se preocupan y de pronto pueden decir cualquier cosa, pero en este caso concreto nosotros no somos políticos, ejercemos una labor constitucionalmente. Se nos obliga a perseguir los presuntos delitos, en el caso de la fiscalía de Nación de los más altos funcionarios. Al no ejercer política cómo vamos a promover un golpe, no sé cómo se haría sinceramente”, acotó.

Improcedente denuncia contra once parlamentarios

Delia Espinoza también se pronunció en torno a la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de declarar improcedente, con votación unánime, la denuncia constitucional presentada contra once parlamentarios por presuntamente promover una ley a su favor.

Se trataba de la promoción de una iniciativa para el cobro de pensiones como policías y militares en retiro sin restricción.

Dijo esperar que puedan sustentar dicha decisión ya que desde la fiscalía sí han encontrado indicios reveladores de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible pro parte de los legisladores. “No persigo nombres, no persigo partidos, persigo el delito”, subrayó.

Ante la posibilidad de que prospere la denuncia constitucional en su contra, fiscal Delia Espinoza dijo que le preocupa que se impongan los votos y no la razón del derecho.

Si embargo, dijo que “no tiene temor” de que voten para inhabilitarla “porque tiene la conciencia tranquila”.

Además dejó entrever que si esta prosperar finalmente se anularía, tal como sucedió con la exfiscal de la NAción Zoraida Ávalos.

