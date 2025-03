El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció respecto a las expresiones de la presidenta Dina Boluarte, quien acusó a la Fiscalía y a los medios de comunicación de estar “aliados” para dar un “golpe de Estado blanco” contra su gobierno.

El titular del Legislativo hizo un llamado a la serenidad y la prudencia.

“Yo no comparto esos puntos de vista, no comparto esas apreciaciones. Yo lo que creo y que hemos demostrado aquí en la presidencia es nuestro más absoluto respeto a la prensa. Podemos discrepar, podemos tener posiciones distintas. Yo no puedo, digamos, estar de acuerdo con la información que se vierte en algún medio de comunicación. Pero la prensa tiene todo el derecho a una sociedad democrática de expresarse tal como lo está haciendo", dijo a los medios de comunicación.

En la víspera, la presidenta Dina Boluarte sostuvo lo siguiente: “Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren, pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco”.

Decisión del TC

El presidente del Congreso también se refirió a la decisión que deberá adoptar el Tribunal Constitucional, sobre la ley que permite a la Policía Nacional estar a cargo de la investigación de delitos, pero que no viene siendo aplicado por la Fiscalía por decisión de Delia Espinoza.

Señaló que es una norma vigente que debería cumplirse hasta que el TC diga lo contrario.

“Eso, por ejemplo, es no actuar conforme a las normas legales vigentes. Mientras una norma no haya sido declarada inconstitucional por el tribunal correspondiente, esa norma tiene presunción de constitucionalidad, es decir, es válida y vigente, y la Fiscalía debería aplicarla. Entonces, ella (Delia Espinoza) da un pésimo ejemplo al país de desobediencia a una norma legal vigente. El TC debería resolver en el plazo más breve posible”, señaló.

En otro momento, hizo un llamado a todas las autoridades para evitar los enfrentamientos entre poderes.

“Si queremos luchar contra la delincuencia, le estamos haciendo un flaco favor a esta tarea, porque estamos viendo una sociedad confrontada entre los poderes del Estado. La Fiscalía, el Poder Ejecutivo, la Presidenta, los Ministros, eso no ayuda absolutamente en nada. Yo hago una invocación de unidad, de serenidad, de prudencia, y que encaminemos nuestros esfuerzos en combatir a la criminalidad que azota a todo el país”, expresó Salhuana.