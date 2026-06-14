Tras una serie de comunicados y cartas emitidas por los representantes de gremios por medidas tributarias entre ellas, elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) dadas a conocer en la víspera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recién respondió hoy por la tarde rechazando tales versiones.

“Los indicadores económicos del país mantienen una evolución favorable. El crecimiento de la actividad económica continúa consolidándose, la recaudación tributaria registra resultados positivos y las cuentas fiscales siguen una trayectoria consistente con los objetivos de responsabilidad y sostenibilidad fiscal”, sostienen en un comunicado.

Diferentes sectores habían expresado su preocupación por un incremento en la tasa del ISC, así como la reducción del drawback de 3% a 1%, entre otros ajustes. Indicando que la medida ya estaba a punto de emitirse, incluso que se aplicaría a partir del 1 de julio.

En ese contexto, el MEF indicó que “no existe actualmente ninguna condición económica o fiscal que determine la necesidad de incrementar las tasas del ISC ni de adoptar las medidas tributarias que vienen siendo atribuidas al MEF”.

MEF rechaza alza del ISC

Sin sustento

“Las versiones que señalan que el MEF estaría promoviendo o impulsando un aumento del ISC carecen de sustento y no corresponden a decisiones, propuestas o iniciativas oficiales de esta cartera”, afirma el ministerio.

Para este lunes dos gremios empresariales, representantes de bebidas y otra de bodegas habían invitado a la prensa para sustentar los eventuales impactos.