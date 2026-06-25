Alianza Lima y Universitario cuentan con una casa de apuestas como patrocinador principal en la parte frontal de su camiseta. Igual, ambos clubes se unieron al pedido de otros equipos para pedir al Congreso la aprobación del proyecto de ley para modificar la carga tributaria aplicada a las apuestas deportivas. (Foto: Qwen/ Redes sociales)
Alianza Lima y Universitario cuentan con una casa de apuestas como patrocinador principal en la parte frontal de su camiseta. Igual, ambos clubes se unieron al pedido de otros equipos para pedir al Congreso la aprobación del proyecto de ley para modificar la carga tributaria aplicada a las apuestas deportivas. (Foto: Qwen/ Redes sociales)
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Eduardo Sotelo
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Hace unos días, varios clubes del fútbol peruano emitieron un comunicado conjunto para pedir al Congreso la aprobación de un proyecto de ley que busca modificar la carga tributaria aplicada a las apuestas deportivas. Entre los firmantes aparecían instituciones con realidades muy distintas, desde Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sport Boys hasta equipos de provincia, como Atlético Grau, Cienciano y Alianza Atlético. El argumento era común: la reciente aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) estaría afectando la inversión de las casas de apuestas y, con ello, una de las fuentes de financiamiento que más peso ganó en el fútbol peruano durante los últimos años.

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