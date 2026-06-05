Según los clubes, el porcentaje de equipos de la Liga 1 patrocinados por empresas de apuestas deportivas pasó de 95% en 2023 a 28% en 2026. (Foto: GEC)
Según los clubes, el porcentaje de equipos de la Liga 1 patrocinados por empresas de apuestas deportivas pasó de 95% en 2023 a 28% en 2026. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Clubes de la alertaron sobre una fuerte reducción de los patrocinios privados que financian el deporte peruano y exhortaron al a aprobar una iniciativa legislativa que, según sostienen, ayudaría a recuperar una fuente clave de recursos para las instituciones deportivas.

A través de un pronunciamiento conjunto, , , , , Atlético Grau y Alianza Atlético de Sullana expresaron su preocupación por la disminución de auspicios que viene afectando a clubes, deportistas, competiciones y organizaciones vinculadas al deporte nacional.

Las instituciones destacaron que las empresas reguladas de han tenido un rol relevante dentro del ecosistema deportivo. Sin embargo, advirtieron que la cobertura de patrocinio de estas compañías en los equipos de la Liga 1 pasó de alcanzar al 95% de los clubes en 2023 a apenas el 28% en 2026.

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Según los clubes, esta reducción impacta en el financiamiento de competencias, infraestructura, divisiones menores, deporte femenino y otras iniciativas vinculadas al desarrollo deportivo.

La preocupación también fue recogida por la . De acuerdo con los clubes, en el Oficio N.° 287-FPF-2026 remitido al Congreso de la República, la entidad confirmó la reducción progresiva de estos auspicios y advirtió sobre el impacto que esta tendencia podría tener en la sostenibilidad del fútbol peruano.

Proyecto pendiente en el Congreso

Frente a este escenario, los clubes solicitaron a la Presidencia del Congreso que someta a votación la insistencia del Proyecto de Ley N.° 9645-2024/CR, una iniciativa ya aprobada por el Parlamento y posteriormente observada por el Ejecutivo, que plantea cambios en la .

Según sus impulsores, los cambios permitirían generar mejores condiciones para la inversión de las empresas del sector, por lo que los clubes consideran que su aprobación contribuiría a recuperar patrocinios deportivos y fortalecer la competitividad de las instituciones y deportistas peruanos.

Los clubes sostienen que los auspicios privados contribuyen al financiamiento de infraestructura, divisiones menores y fútbol femenino. (Foto: Liga 1)
Los clubes sostienen que los auspicios privados contribuyen al financiamiento de infraestructura, divisiones menores y fútbol femenino. (Foto: Liga 1)

La FPF señaló además que los aportes de estas compañías benefician no solo a los clubes profesionales, sino también a competiciones como la Liga 1, la Liga 2 y la .

Las instituciones recordaron que el proyecto permanece pendiente de debate y votación hace varios meses. El pedido se suma a solicitudes formuladas previamente por la , la y el Comité Olímpico Peruano.

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La iniciativa fue aprobada inicialmente por el Congreso con 103 votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, posteriormente fue observada por el y actualmente espera que el Pleno vote su insistencia.

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