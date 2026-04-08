La selección peruana disputó dos partidos amistosos en la última fecha FIFA: cayó ante Senegal (2-0) y empató con Honduras (2-2). (Foto: FPF/ITEA)
La selección peruana disputó dos partidos amistosos en la última fecha FIFA: cayó ante Senegal (2-0) y empató con Honduras (2-2). (Foto: FPF/ITEA)
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Eduardo Sotelo
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La selección peruana de fútbol no está atravesando un gran momento deportivo. La Copa del Mundo está cerca y a Perú nuevamente le toca verla desde lejos. Sin embargo, el interés por la selección se mantiene e incrementa cuando la competencia se reactiva. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) es consciente de eso y del fiel cariño del hincha peruano. Por eso, prepara un cambio en la forma en que gestiona sus derechos audiovisuales. ¿En qué consiste su apuesta?

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