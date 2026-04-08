Actualmente, la FPF vende sus derechos televisivos a terceros, quienes los explotan y sublicencian a distintos canales. Este esquema, vigente por ciclos mundialistas (cuatro años), finalizará en 2026. Con ello, la FPF dejará de vender sus derechos para pasar a explotarlos directamente a través de su propia plataforma digital, Bicolor+. La apuesta busca capturar mayor valor en la cadena de contenidos y reducir la dependencia de intermediarios.

“¿Por qué la FPF no lo explota directamente? Está en la capacidad de hacer su propia señal”, sostuvo Alfredo Arosemena, director comercial, marketing y comunicaciones de la FPF, a Gestión, al explicar el cambio de enfoque hacia un modelo más cercano al consumidor final.

Bicolor+: un ‘Netflix’ de la selección

Con el esquema anterior, la FPF cedía los derechos y, si bien aseguraba ingresos -los más potentes luego de los patrocinios-, limitaba el potencial de monetización y control sobre el contenido, que se limitaba usualmente a la transmisión de los partidos. El nuevo modelo apunta a internalizar esa operación y construir una plataforma propia. “En vez de vender los derechos de televisión a terceros, queremos explotarlos directamente”, explicó Arosemena.

Este cambio se alinea con una tendencia global en la industria del entretenimiento deportivo, donde las organizaciones buscan controlar la distribución de sus contenidos y desarrollar canales directos con sus audiencias. Un ejemplo de este modelo es FIFA+, la plataforma de la FIFA que centraliza contenidos y transmisiones propias, y que ha servido como referencia para federaciones que buscan explotar directamente sus derechos audiovisuales.

El eje de esta transformación es Bicolor+, una plataforma digital que funcionará bajo un esquema de suscripción y que concentrará el contenido de todas las selecciones nacionales. “La idea es tener una suscripción bastante más barata que lo que se paga por Liga 1 Max (aproximadamente 45 soles)”, señaló Arosemena, en referencia a una estrategia de precios bajos que permita alcanzar una base amplia de usuarios y, al mismo tiempo, reducir el impacto de la piratería.

El objetivo es que el hincha pueda acceder no solo a los partidos de la selección mayor, sino también a contenido de todas las categorías, incluyendo fútbol femenino, menores y otras disciplinas como futsal y fútbol playa.

La producción de contenidos será tercerizada bajo un esquema de mínimos garantizados, lo que permite a la federación escalar la operación sin una inversión inicial elevada. (Fuente: EFE)

Tres fuentes de ingresos y alianzas con telcos

El modelo de negocio de Bicolor+ se sostiene en tres pilares: suscripciones, publicidad y la venta de derechos a televisión abierta. En paralelo, la FPF viene negociando con operadores de telecomunicaciones para integrar la plataforma dentro de sus servicios. “Ya hemos hablado con casi todas las telcos para que ellos metan esta plataforma dentro de sus señales”, indicó.

Este esquema permitiría acelerar la adopción del servicio aprovechando las bases de clientes de estos operadores y facilitar la monetización indirecta del contenido.

Uno de los pilares de la propuesta es la generación intensiva de contenido. La FPF proyecta más de 1,800 horas de transmisiones en el primer año, lo que incluye partidos de distintas categorías y competencias. “Es un montón de transmisiones de partidos de fútbol”, afirmó Arosemena, destacando que el volumen de contenido será clave para sostener el modelo de suscripción.

En pruebas iniciales, transmisiones de Liga 2 ya alcanzaron picos de hasta 500,000 usuarios, lo que evidencia el interés del público incluso en competencias con menor exposición.

Además de los partidos, la plataforma incluirá contenido exclusivo como programas diarios, documentales y cobertura interna de la selección. “Vamos a tener el antes, el después, el durante, la cámara en el avión, la cámara en los entrenamientos”, detalló. Este enfoque busca fidelizar a los usuarios y generar mayor engagement más allá de los días de partido.

Nuevos ingresos y mayor valor comercial

La FPF estima que este cambio permitirá incrementar significativamente sus ingresos. “Vamos a tener ingresos 40% superiores a los que manteníamos por la venta de derechos de televisión”, aseguró Arosemena. El aumento se explica por la diversificación de fuentes de ingresos y el mayor valor del contenido deportivo en vivo, que sigue siendo uno de los principales atractivos para audiencias y anunciantes.

Asimismo, el modelo apunta a mejorar el retorno para los patrocinadores. Actualmente, las marcas tienen pocas oportunidades de activación a lo largo del año, limitadas a los partidos de la selección. “Las marcas se activan cuatro o cinco veces al año (cuando juega la selección). Con esto queremos que se activen todo el año”, explicó.

Otro componente clave de la estrategia es integrar en la plataforma contenidos que hoy tienen baja visibilidad, como la Liga 2, el fútbol femenino y torneos de menores. “Al tener todo en una única multiplataforma, le damos mucho más valor a estas ligas”, señaló Arosemena.

De esta manera, la FPF no solo amplía su oferta de contenidos, sino que también busca generar nuevas oportunidades comerciales en segmentos que históricamente han tenido menor exposición.

La plataforma no solo será streaming, sino que incluirá una señal lineal tipo TV, contenidos en streaming, radio digital y redes sociales, como parte de un ecosistema integrado de contenidos. (Imagen: FPF)

Otras apuestas de la FPF

En paralelo al lanzamiento de Bicolor+, la FPF viene avanzando en otras líneas de negocio. Entre ellas, el desarrollo de nueva infraestructura como la ampliación de la Videna, así como una mayor explotación de licencias y merchandising, que anteriormente estaban tercerizadas y ahora serán gestionadas directamente por la FPF, en línea con su estrategia de asumir un mayor control de sus activos comerciales. Este enfoque apunta a fortalecer el control sobre sus activos comerciales y generar nuevas fuentes de ingresos más allá de los derechos audiovisuales.

Con la Bicolor+, el objetivo de la FPF es construir un ecosistema propio que integre contenidos, patrocinadores y audiencias, y que permita maximizar el valor generado por la selección peruana.

“Es una superoportunidad de acercar a las marcas y a la gente al fútbol y a la selección”, concluyó Arosemena. Con este movimiento, la FPF busca posicionarse no solo como una entidad deportiva, sino también como un actor relevante dentro de la industria de contenidos y entretenimiento deportivo en el país.