Ignacio Buse recientemente alcanzó el top 100 del ránking mundial de tenis. Actualmente disputa el Masters de Indian Wells. (Foto: ITEA SPORTS).
Ignacio Buse recientemente alcanzó el top 100 del ránking mundial de tenis. Actualmente disputa el Masters de Indian Wells. (Foto: ITEA SPORTS).
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Eduardo Sotelo
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El ingreso de Ignacio Buse, tenista peruano de 21 años, en el top 100 del ranking ATP no solo marca un hito deportivo. También reconfigura el tablero económico del tenis peruano. En un país donde este deporte aún no representa una industria plenamente consolidada, la aparición de una figura joven, con proyección internacional y presencia constante en torneos televisados actúa como catalizador de patrocinio, consumo y expectativa de inversión.

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