La organización de Wimbledon pidió perdón por los errores que el canto electrónico de líneas (ELC, por sus siglas en inglés) cometió este domingo en el partido entre Anastasia Pavlyuchenkova y Sonay Kartal.

Esta tecnología, que ha sustituido a los jueces de línea este año en Wimbledon por primera vez en la historia, cometió un error en este encuentro que derivó en la pérdida de un juego para Pavlyuchenkova.

El ELC fue “desactivado por error” durante varios puntos de un juego en un lado de la pista y no vio que una pelota de Kartal, con ventaja para la rusa, se marchó fuera, lo que hubiera supuesto el juego para Pavlyuchenkova.

Esto llevó a que la rusa se quejara amargamente en pista del trato recibido y del fallo de la tecnología, algo que ya comentaron estos días, por ejemplo, Emma Raducanu y Jack Draper, que aseguraron que no es 100 % fiable.

“No sé si ha sido dentro o fuera, pero tú no puedes probarlo. Como ella es local podéis decir lo que queráis. Me habéis robado el juego. Me habéis robado un juego”, dijo la jugadora en la pista.

Según las reglas de los Grand Slams, si la tecnología no funciona el juez de silla, deber cantar si las bolas han sido malas. (Foto: Ben STANSALL / AFP)

“Nos disculpamos con las jugadoras. Tenemos confianza total en la efectividad de esta tecnología. En este caso, fue un error humano y como consecuencia de ello hemos revisado completamente el proceso y hecho los cambios apropiados”, dijo un portavoz del All England Club.

Según lo que determinan las reglas de los Grand Slams, en caso de que la tecnología no funcione, algo de lo que no era consciente el juez de silla, deber ser este el encargado de cantar si las bolas han sido malas.

“Para esto está”, afirmó Pavlyuchenkova en la rueda de prensa posterior a su victoria. “Me dijo que lo haría, pero no lo hizo, simplemente mandó repetir el punto. No sé si tiene que ver con que Kartal sea británica. Creo que era difícil para él también, probablemente tenía miedo de tomar una decisión tan importante”.

Elaborado con información de EFE