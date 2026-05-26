Dueños de grifos en la región Ucayali advirtieron de un posible riesgo de desabastecimiento de combustibles en esa parte de la Amazonía, debido a las deudas que mantiene Petroperú con las empresas encargadas del transporte de combustibles.

Así lo indica el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Grifos de la provincia de Coronel Portillo (Ucayali), Héctor Velásquez, en carta dirigida a Angel Delgado Flores, director en ProInversión del Proyecto de Reorganización Patrimonial de Petroperú.

En la misiva, ese gremio refiere que existe riesgo en el abastecimiento de combustibles a dicha región por la deuda de la petrolera estatal con empresas encargadas de transportar combustibles desde la planta de Conchán (Lima) hacia la planta de ventas en Pucallpa, capital de la region Ucayali.

Inventarios en riesgo

Refiere que en las últimas semanas han enfrentado episodios en los que los proveedores de transporte se han negado a descargar combustibles hasta que la citada empresa pública cumpla con cubrir parte de sus obligaciones.

Cisternas estarían dejando de transportar combustibles desde Conchán hasta Pucallpa

Esta situación, anota Velásquez, genera un riesgo real e inminente de quiebre de inventarios en Ucayali, región donde Petroperú es el único proveedor, según declaraciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Recuerda que el Gobierno ha aprobado el Decreto de Urgencia N°003-2026, que establece medidas extraordinarias para garantizar la continuidad operativa de la citada compañía.

Se amparan en D.U. 003

Además, que en base a esa norma, ha dispuesto que ProInversión lidere y supervise el uso de recursos financieros, incluyendo la línea de financiamiento de hasta US$2,000 millones, de los cuales US$500 millones deben estar disponibles en las próximas semanas para atender necesidades urgentes de capital de trabajo.

Cita también declaraciones del director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, según las cuales esos recursos están destinados a restablecer la capacidad operativa de Petroperú, y asegurar la compra y refinación de crudo, y evitar interrupciones en la cadena de suministro.

Además, recuerda que el Ministro de Economía ha advertido que un incremento sostenido de precios o un desabastecimiento afectaría gravemente a las poblaciones más vulnerables de la Amazonía, especialmente en Loreto y Ucayali, donde los costos logísticos ya son elevados.

¿Qué solicitan a ProInversión?

En ese contexto, refiere Velásquez, solicitan que ProInversión priorice la atención inmediata de las obligaciones de Petroperú con los proveedores de transporte de combustibles.

“El transporte Conchán–Pucallpa es un eslabón crítico. Cualquier retraso en los pagos genera paralizaciones que ponen en riesgo el abastecimiento regional", subraya.

Además, piden que considere la situación de Ucayali como un punto de riesgo alto dentro del esquema de continuidad operativa.

Explica que entre los meses de mayo y octubre, la demanda de combustibles en la región aumenta significativamente, y que un quiebre de inventarios en este periodo tendría efectos severos en el transporte, la producción, el comercio y la economía familiar.

Grifos en la Amazonía enfrentarían riesgo de desabastecimiento de combustibles.

Piden se asegure flujo logístico

En tercer lugar, solicitan a ProInversión que garantice que los recursos del financiamiento extraordinario se asignen con prioridad a los procesos que aseguren el flujo logístico hacia la Amazonía.

“La propia norma señala que los fondos deben destinarse exclusivamente a capital de trabajo y abastecimiento, evitando que ingresen a la “caja común” de la empresa", remarca.

Otra solicitud es que se evalúe la posibilidad de habilitar un tanque adicional de diésel y regular, toda vez que la autonomía en planta de ventas Pucallpa, es menor a dos días.

“Nuestro único objetivo es evitar una crisis de abastecimiento que afectaría a toda la región. Los griferos de Ucayali estamos comprometidos con mantener la continuidad del servicio, pero ello depende de que Petroperú cumpla oportunamente con sus obligaciones hacia los transportistas que sostienen la cadena logística”, subraya.

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