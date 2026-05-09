Estados Unidos batió un récord en sus exportaciones de petróleo al superar los cinco millones de barriles diarios en promedio, en medio del bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transitaba cerca del 20% del crudo mundial antes de la paralización del tráfico por la guerra con Irán.

Según los últimos datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), durante la última semana de abril el país exportó un promedio de 5.3 millones de barriles diarios, consolidando una tendencia de crecimiento que se intensificó tras el ataque militar conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, hecho que desencadenó el conflicto en Oriente Medio.

Previo al inicio de la guerra, las exportaciones estadounidenses de crudo bordeaban una media de 4.1 millones de barriles diarios.

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El estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia por los ataques de EE.UU. e Israel, era clave para una buena parte del crudo mundial y del gas natural licuado. Se estima que se transportaban unos 20 millones de barriles diarios de petróleo.

En ese contexto, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió semanas atrás que la guerra ha provocado la pérdida de unos 13 millones de barriles diarios de petróleo, afectando el suministro global de materias primas esenciales.

El bloqueo del estrecho de Ormuz impulsó las exportaciones de petróleo de EE.UU. a niveles récord en medio de la crisis energética global. Foto: EFE.

Precio del petróleo sigue elevado

Pese al incremento de las exportaciones estadounidenses, el precio internacional del petróleo continúa muy por encima de los niveles previos al conflicto en Oriente Medio.

Aunque en los últimos días se registró una ligera moderación ante las expectativas de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, los futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) para junio todavía se mantienen por encima de los US$ 90 por barril.

El valor del crudo se ubica casi 50% por encima del registrado hace tres meses, antes del inicio de la guerra.

Frente a este escenario, el presidente Donald Trump anunció la liberación de 172 millones de barriles provenientes de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU., con el objetivo de contener el alza de los costos energéticos.

Sin embargo, el aumento de las exportaciones y el uso de las reservas estratégicas también han generado preocupación sobre una posible reducción acelerada de los inventarios del país de cara al verano boreal.

En declaraciones a Bloomberg, el analista de Carlyle, Jeff Currie, alertó que Estados Unidos enfrenta un creciente déficit energético.

Con información de EFE.