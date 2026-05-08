En abril último, Petroperú y Repsol aplicaron un total de siete ajustes a sus precios ex planta (al por mayor), en su mayoría al alza, y solo en esta primera semana de mayo la petrolera estatal ha aplicado ya dos incrementos.

El primero de los ajustes de este mes lo aplicaron esas refinerías el martes 5, con aumentos en el gasohol regular y premium de S/1.34 y S/1.48 por galón en Lima, lo que significa alzas del 7.9% y 8.2%, respectivamente, versus el precio que exhibían el pasado 28 de abril.

A ello le sumaron incrementos en los precios del diésel de uso vehicular e industrial en S/1.31 por galón, que representan variaciones entre 7.0% y 6.4% en cada caso, seguidos de ajustes menores en los valores de venta de los petróleos industriales.

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Nueva alza este jueves

El día 7 de este mes, el crudo West Texas Intermediate (WTI), usado como referente para el cálculo de precios en Perú, llegó a caer cerca de US$ 95 el barril.

Sin embargo, este mismo jueves, Petroperú publicó un nuevo listado de precios ex planta, con incrementos adicionales, en este caso en el petróleo industrial de 500, que pasó de S/ 15.57 a S/ 16.57 por galón (6.41%).

Esto fue seguido de un aumento en el diésel B5 (de uso industrial), que pasó a S/ 22.13 por galón (2.17%) y del diésel B5 UV S-50 (de uso vehicular), que llegó a S/ 20.47 por galón (1.10%) respecto al precio que tenían el 5 de este mes.

Petroperú aplica dos ajustes consecutivos de precios de combustibles en menos de una semana (Foto: César Campos/@photo.gec)

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Hasta 60% más caros respecto a marzo

La escalada de precios se produce desde inicios de marzo, luego de que el 28 de febrero se desatara el conflicto bélico en Medio Oriente y empezara a subir la cotización del crudo, lo que en el Perú coincidió con la paralización del ducto del gas de Camisea, de Transportadora de Gas del Perú (TGP), que llevó a mayores incrementos en los precios de los combustibles.

Desde el 3 de marzo, cuando Petroperú aplicó el primer ajuste coincidente con el inicio del alza en la cotización del petróleo, hasta este jueves 7, los precios de los combustibles en el mercado local han subido hasta un 60%.

Tal es el caso del diésel B5 S-50 de uso vehicular -el más consumido en el Perú-, que pasó de S/ 12.73 el 3 de marzo, a S/ 20.47 a la fecha (60.79%), seguido del diésel B5 S-50 de uso industrial, que aumentó 54.78%.

A su vez, las gasolinas regular y premium están 50.04% y 56.52% por galón más caros, respectivamente, y lo mismo sucede con los gasoholes regular y premium, comparado con marzo, según se aprecia al compararse los listados de Petroperú entre ambos periodos.

Ya a fines de abril, Ricardo Villavicencio, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) había reconocido que se esperaba que, aun cuando culminara la guerra en Medio Oriente, su impacto en la provisión y precios de los derivados podría durar aún semanas.

Variaciones en precios de combustibles ex planta entre el 3 de marzo y el 7 de mayo del 2026. Fuente: listas de precios en la pag. web de Petroperú.

Impacto en la inflación

El economista Jorge González Izquierdo refirió a Gestión que, si bien la inflación en nuestro país perdió fuerza en abril tras el fuerte incremento en marzo, aún se espera que la continuación en las alzas en los precios de los combustibles siga afectando.

Recordó que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana llegó a 2.38% en marzo, la tasa más alta en los últimos 32 años, por efecto de varios factores: la guerra en Medio Oriente, que afectó los precios de los combustibles, el fenómeno de El Niño y la ruptura del gasoducto de TGP.

En abril, indicó, tras la reparación del ducto y el menor impacto de El Niño, la inflación mensual fue menor (0.5%). Sin embargo, los precios vinculados al transporte aumentaron 3.61% por el impacto de los precios internacionales del petróleo sobre los combustibles que se venden en el Perú.

“Lo que se puede esperar es que en mayo, junio y julio, por ejemplo, la inflación mensual se ubique en torno al 0.5%”, proyectó el experto, docente de la Universidad del Pacífico, aunque con un golpe sobre la división de transporte.

Su pronóstico se sustenta en las expectativas en los aumentos en los fletes de transporte de carga previstos por los transportistas, y en el transporte de alimentos perecibles, materiales de construcción, entre otros que afectan la inflación.

Vale recordar que los transportistas de carga habían señalado a este diario que esperaban incrementos de hasta 25% en sus fletes a raíz de las alzas en el precio del diésel.