En el mercado peruano los precios de los derivados no dejan de subir, pese a caída a nivel internacional. (Foto: César Campos/@photo.gec)
En el mercado peruano los precios de los derivados no dejan de subir, pese a caída a nivel internacional. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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Elías García Olano
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Desde inicios mayo los precios internacionales del petróleo acusan un freno luego de mantenerse encima de los US$ 100 por barril, a raíz de un esperado acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que permita reabrir el estrecho de Ormuz, pero en el mercado peruano los precios de los derivados no dejan de subir.

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