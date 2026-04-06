Marzo suele ser el mes con mayor inflación, debido al incremento de precios en servicios educativos por el inicio del año lectivo. Si bien ya se esperaba el marzo caro de siempre, otros tres factores provocaron un salto inflacionario mucho mayor al de costumbre: el alza de precios de alimentos y dos eventos que provocaron caos en el sector energético, en específico, en el suministro de combustibles: la avería en el gasoducto de Camisea y la guerra en Irán. Así que el tercer mes del año cerró con una inflación de 2.13% a nivel nacional y de 2.38% en Lima Metropolitana, respecto de febrero.

En educación, las pensiones en colegios privados se dispararon hasta 5.4% y 5.1% en secundaria y primaria, respectivamente, bastante por encima de la inflación general del 2025 (1.51% en Lima). Por su parte, el impacto de las anomalías climáticas continuó causando estragos en la oferta de frutas, verduras y productos pecuarios. De hecho, el encarecimiento de alimentos de marzo superó al de febrero (2.96% versus 1.71%).

En cuanto a combustibles, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán, que en respuesta, lanzó misiles y drones contra bases militares e infraestructura petrolera y gasífera de aliados estadounidenses en Medio Oriente, además de bloquear el estrecho de Ormuz, paso naval por donde transita el 15% del combustible mundial –y la guerra continúa–. El 1 de marzo, una fuga en el gasoducto de Camisea generó desabastecimiento de gas natural en Lima y otras ciudades del país. La empresa concesionaria tardó 16 días en reparar la avería, pero los precios de ese combustible han estado tardando más tiempo en retornar a sus niveles previos.

Como resultado, la división de consumo “transporte” presentó la mayor inflación de marzo (7.86%), con tasas inusitadas en gas licuado de petróleo vehicular (69%), petróleo diésel (30.8%) y gasohol (28.8%). Con todas las alzas, la inflación acumulada del primer trimestre llegó a 2.87% a nivel nacional y 3.19% en Lima Metropolitana, con lo que la tasa capitalina se salió del rango meta del BCR (1%-3% anual). La autoridad monetaria ha tomado en cuenta el impacto del clima y el “escalamiento de las tensiones geopolíticas”, y prevé que tendrían un efecto temporal en la inflación, que se ubicaría transitoriamente en el tramo superior del rango meta. No obstante, ya revisó al alza su proyección de inflación para este año: del 2% que calculó en diciembre, a 2.4%. Quizás esté pensando en subir su tasa de interés de referencia, para reducir expectativas inflacionarias (lo sabremos este jueves).