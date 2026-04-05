El encarecimiento de los combustibles, tanto por factores internacionales como por problemas locales en el suministro de gas, tienen impacto en el mercado automotor peruano. (Foto: Chat GPT)
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Guadalupe Gamboa
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La reciente crisis del petróleo comienza a impactar en las decisiones de consumo y empresariales. En ese contexto, la electromovilidad podría ganar terreno en el Perú, pero todavía enfrenta importantes barreras para su masificación.

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