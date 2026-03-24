Jorge Cotito, gerente comercial de NeoAuto, contó que, en base a data de su plataforma, se observó que el precio promedio de la oferta de vehículos usados, de máximo 10 años de antigüedad, es de US$ 22,960. (Foto: GEC)
Jorge Cotito, gerente comercial de NeoAuto, contó que, en base a data de su plataforma, se observó que el precio promedio de la oferta de vehículos usados, de máximo 10 años de antigüedad, es de US$ 22,960. (Foto: GEC)
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Paolo Rojas
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Mercado automotor arranca el año con fuerza. Durante los primeros dos meses del 2026, la venta de autos livianos nuevos alcanzó más de 45,500 unidades comercializadas, lo que significó un crecimiento de 37% versus el mismo periodo del año pasado.

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