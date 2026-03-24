De acuerdo con datos recientes de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), los SUV son los que registraron un mejor desempeño, con 22,591 vehículos colocados a febrero. Le siguen las pick up y furgonetas (7,717), camionetas (5,379) y automóviles/station wagon (5,897).

Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la AAP, comentó que, por el lado de los seminuevos, se observó que los automóviles lideran la demanda, con un 41.6%, seguido por los SUV (28.8%), pick up y furgonetas (16.6%) y camionetas (12.8%).“

En el segmento de seminuevos, las cinco marcas que concentran el 62% del mercado son Toyota, Hyundai, Kia, Nissan y Chevrolet, en ese orden respectivamente.

No obstante, se observa una fuerte incursión de autos chinos, que ya poseen una participación del 10%”, anotó.

Millennials y emprendedores son los que optan por marcas chinas

Alberto Morisaki comentó que la preferencia por las marcas chinas se concentra con más énfasis en los jóvenes, millennials y centennials, ya que están más abiertos a lo que pueden ofrecer estos autos, adicional al factor precio, que es mucho menor. “Cada vez hay más información y la gente joven es la que está más enterada, mientras que las personas mayores apuntan a marcas más tradicionales. Los jóvenes son más abiertos a la oferta china, ya que sus ticket son menores”, indicó.“El precio claramente es un factor decisivo, ya que estos jóvenes, que recién empiezan en el mercado laboral, aún no cuenta con ingresos no tan elevados. Adicional a ello, los emprendedores y taxistas también optan por marcas chinas por un tema de eficiencia de energías y costos de mantenimiento”, añadió.

¿Qué influye en la decisión de compra?

Abraham Carranza, CEO de IBR Latam, mencionó que, si bien para el consumidor peruano el precio es un factor determinante al momento de adquirir un auto, que aspectos como la experiencia y acompañamiento en los procesos de compra también son indicativos importantes.De acuerdo con el Estudio IBR Latam 2027, el 37% de personas considera que el asesor comercial es quién más influyó en su decisión de compra, asimismo, un 26% consideró que se dejaron llevar más por recomendaciones de familiares y personas cercanas.“La decisión de compra de la elección del vehículo termina siendo radicado por el asesor de ventas del concesionario. Hay otro componente relevante que tiene que ver con la influencia que tienen los familiares respecto a la decisión. Si sumamos ambos ítems, podemos decir que el 50% de la decisión termina siendo determinado por el asesor y familiares cercanos”, refirió Carranza.Por otro lado, las principales fuentes de información a las que acudieron los potenciales compradores fueron las web de autos/ concesionarios (35%), redes sociales (30%), portales de autos (20%), buscadores de Google (10%) y recomendaciones de cercanos (5%).

Tendencias de precios y preferencias de marcas

Jorge Cotito, gerente comercial de NeoAuto, contó que, en base a data de su plataforma, se observó que el precio promedio de la oferta de vehículos usados, de máximo 10 años de antigüedad, es de US$ 22,960.

Ahora, en cuánto a participación según precios, dijo que se registró “un mayor peso de tickets altos, asociados a autos más recientes y con financiamiento ofrecido por dealers. Al mismo tiempo, los rangos más bajos mantienen relevancia gracias a las personas naturales que publican vehículos de mayor antigüedad y menor costo”.El rango de ticket con más interés de los compradores está entre los US$ 10,000 y US$ 20,000, con un 44% de participación. Luego, están los vehículos de menos de US$ 10,000, con cerca de un 20%; y los de entre US$ 20,000 y US$ 30,000, con US$ 20%.Respecto a marcas, Toyota lidera la intención de búsquedas de los potenciales compradores, seguido por Hyundai, Nissan y Kia.

Cotito refirió que, si bien las marcas chinas aún no se encuentran en el top 10 de las más demandadas, “han ganado fuerte presencia con una oferta accesible y modelos más recientes. Además, se pronostica que su participación seguirá creciendo significativamente en los próximos años”. Entre las más demandadas están Chery, DFSK y Changan.

Marcas chinas abren el mercado

Alberto Morisaki señaló que la diferencia entre las marcas chinas y las más tradicionales (japonesas, coreanas o americanas) se ha ido acortando con los años y hoy en día se pueden encontrar opciones muy atractivas, no solo a nivel de precio.

“Quizás al inicio había diferencias muy marcadas, pero con el paso de los años, se tienen vehículos de marcas chinas con sistemas de seguridad muy modernos, buena conectividad, tecnología avanzada y buenos acabados, incluso casi un auto de lujo”, remarcó.

Respecto a precios, Morisaki manifestó que los vehículos chinos vienen con un ticket mucho menor que las marcas “tradicionales”, ya que su capacidad de producción es mucho mayor, esto hace que los costos se diluyan y que entren al mercado con precios muy competitivos.

“Los SUV los puedes conseguir a US$ 13,000 en promedio e incluso hay vehículos comerciales, que ya compiten con marcas más importantes y de otros segmentos más premium. La tendencia apunta a que marcas chinas de lujo ingresen al país y le den un mayor dinamismo al mercado”, acotó.