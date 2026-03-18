La venta de autos seminuevos en Perú mantiene una tendencia al alza. Foto: GEC
La venta de autos seminuevos en Perú mantiene una tendencia al alza. Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
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¿Qué está pasando con la venta de autos seminuevos en el mercado peruano? Al cierre de 2025, de acuerdo con datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), las transferencias de vehículos livianos seminuevos alcanzaron las 41,976 unidades en diciembre, lo que representó un incremento de 25.8% frente a diciembre de 2024. En el acumulado anual, se registraron 541,091 unidades, cifra que superó en 9.3% las 495,106 unidades reportadas en igual periodo del año previo. ¿Se mantendrá esta tendencia positiva en 2026?

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