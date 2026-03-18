Mariano Nejamkis, CEO de NeoAuto, indicó que el arranque del año confirma el buen momento del mercado. “Enero y febrero comenzaron muy fuertes, e incluso el inicio de marzo mantiene esa dinámica. Si se compara con los mismos meses del año anterior, vemos que se sigue la tendencia de crecimiento que se consolidó en el segundo semestre del 2025”, señaló a Gestión. Según explicó, el avance se ubica entre 20% y 25% por encima de las métricas del año pasado. En enero, por ejemplo, la demanda de vehículos seminuevos registró un crecimiento de 24%.

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El ejecutivo atribuyó este desempeño a varios factores. “El tipo de cambio a la baja en la segunda mitad del año pasado favoreció la toma de créditos en un mercado altamente dolarizado. Además, hubo una mayor competencia con el ingreso de nuevas marcas, lo que dinamizó tanto el segmento de nuevos como el de seminuevos y usados”, detalló. A ello se sumó un entorno macroeconómico más favorable y una mayor oferta de financiamiento vehicular, elementos que impulsaron la demanda.

Desde el frente comercial, el directivo alerta cambios en la composición del mercado. “ Estamos viendo una mayor presencia de marcas chinas dentro del stock de vehículos nuevos , lo que intensifica la competencia y mejora la propuesta de valor para los clientes”, indicó. No obstante, precisó que este fenómeno aún no se refleja con la misma fuerza en el mercado de seminuevos. “Esta incursión de autos chinos en usados la vamos a ver recién en algunos años, considerando que el ciclo de renovación de un vehículo suele tomar entre siete y ocho años. Hoy ya se observa un mayor peso de estas marcas en el segmento de nuevos, pero todavía no figuran dentro del top 5 o top 10 de los vehículos más comercializados en usados”, argumentó.

De cara a lo que resta del 2026, el panorama se mantiene favorable, aunque no exento de factores de incertidumbre. Nejamki consideró que eventos recientes —como el contexto global o situaciones puntuales a nivel local— responden a coyunturas aún en desarrollo y cuyo impacto en el mercado automotriz es, por ahora, limitado. “Todavía no se sabe qué va a pasar, pero en principio no estamos viendo que se afecte la intención de búsqueda o compra de vehículos”, sostuvo.

En el ámbito local, el proceso electoral introduce un elemento adicional de cautela; sin embargo, no ha modificado las expectativas del sector. “Desde hace varios meses, el mercado viene apostando por una macroeconomía que se sostenga y, en esa línea, por una industria automotriz que continúe en estos niveles”, acotó. De hecho, remarcó que el consenso es optimista. “Todo el mercado está apostando por el crecimiento. Cuando tengamos esta conversación a fin de año, creemos que volveremos a ver un récord de transacciones, tanto en vehículos nuevos como en seminuevos y usados”, manifestó.

El acceso al crédito vehicular y la mayor oferta de marcas impulsan la demanda en el mercado automotor. Foto: GEC

Lo que viene en NeoAuto para 2026

En el caso de NeoAuto, plataforma de venta de vehículos nuevos y seminuevos, cada mes se publican más de 3,500 unidades, lo que equivale a un stock superior a los US$ 70 millones. Este dinamismo también se refleja en la demanda. “Hoy superamos las 50,000 cotizaciones mensuales y más de 20,000 solicitudes de financiamiento dentro de la plataforma”, precisó su CEO. A ello se suma una mayor tracción en el segmento de vehículos nuevos, donde ya participan 14 marcas. “Ahí hay una oportunidad clara de evolución, tanto para nosotros como para el mercado”, agregó

En cuanto a las preferencias de los consumidores, el comportamiento varía según el segmento. En seminuevos, las marcas más buscadas y ofertadas siguen siendo Toyota, Hyundai, Kia, Nissan y Chevrolet . Sin embargo, en vehículos nuevos se observa una creciente penetración de marcas chinas . “Hoy incluso hay dos marcas chinas dentro del top 5 en nuevos, como Changan y Jetour, lo que refleja cómo viene cambiando el mercado”, subrayó.

Esta tendencia empieza a trasladarse —aunque aún de forma incipiente— al mercado de usados. “Las marcas chinas ya representan cerca del 10% del inventario en la plataforma y su crecimiento ha sido exponencial en el último año y medio. De mantenerse este ritmo, podrían superar el 30% en uno o dos años”, estimó. En términos más amplios, su participación alcanza el 7.24% del stock total en los últimos 12 meses, con un crecimiento de 140% en febrero de 2026 frente al mismo mes de 2019. En paralelo, el precio de lista promedio de estos vehículos se ubica en US$ 15,881, consolidando una propuesta competitiva en el mercado.

En términos de precios, el mercado mantiene una tendencia al alza, aunque con matices. “El ticket promedio ha crecido alrededor de 5% en el último año”, indicó el CEO de NeoAuto, quien explicó que este incremento responde tanto a una menor antigüedad de los vehículos ofertados como a factores de oferta y demanda. No obstante, la entrada de marcas con precios más competitivos viene reconfigurando el mix, especialmente en los segmentos de hasta US$ 10,000 y entre US$ 10,000 y US$ 20,000.

Mariano Nejamkis, CEO de NeoAuto, señala que el mercado de autos seminuevos mantiene una tendencia de crecimiento sostenida en el inicio de 2026. Foto: GEC

Otro rasgo estructural es la lenta renovación del parque automotor. “El hecho de que la antigüedad promedio sea tan alta refleja que el peruano tarda más en cambiar su vehículo en comparación con otros países”, explicó Nejamkis. A ello se suma una alta concentración geográfica: más del 60% de las ventas se realizan en Lima y Callao, y cerca del 80% si se incluyen ciudades como Arequipa y Trujillo .

En otros segmentos también se observa una evolución positiva. “El mercado de pesados seminuevos ha crecido alrededor de 15%, por encima del 9% registrado en livianos usados, lo que empieza a generar mayor interés en esta categoría”, acotó. En contraste, aunque el mercado de motos muestra dinamismo, aún no constituye un foco estratégico para la plataforma.

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Para NeoAuto existe una oportunidad para fortalecer el mercado de seminuevos a nivel institucional. “Hay un espacio enorme para profesionalizar su gestión, especialmente a través de concesionarias y con mayor acceso a financiamiento. Es un trabajo que debemos impulsar todos los actores del sistema”, concluyó.