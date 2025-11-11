Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, en CADE Ejecutivos 2025. Foto: Giancarlo Ávila / GEC.
Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, en CADE Ejecutivos 2025. Foto: Giancarlo Ávila / GEC.
La caída del dólar se ha convertido en el mayor impulso del sector automotor en 2025. Debido a la reducción de costos en vehículos importados, la demanda ha crecido a ritmos que superan los promedios de la última década.

