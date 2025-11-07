El CADE Ejecutivos 2025 recibió finalmente la presencia solo de dos candidatos presidenciales: Rafael López Aliaga y Alfonso López-Chau.
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La edición número 63 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), correspondiente a este año, se convocó con una premisa clara: no solo diagnosticar el avance de los principales sectores económicos del Perú, sino también iniciar el debate de las propuestas de los principales candidatos presidenciales a meses de las elecciones del 2026.

