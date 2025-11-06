María Corina Machado cerró el segundo día de CADE Ejecutivos 2025. Foto: IPAE
La líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, participó en la edición de este año de CADE Ejecutivos, donde ofreció un análisis directo y sin concesiones sobre la crisis venezolana, los desafíos para la reconstrucción institucional y las amenazas que acechan a las democracias de la región.

