Desde el escenario del foro organizado por IPAE Acción Empresarial, Machado subrayó la importancia de espacios como CADE para reflexionar sobre el futuro de los países y defender la libertad como principio esencial para el desarrollo.

“El populismo, la corrupción y la manipulación son presentados como redentores de los pueblos; pero terminan socavando las instituciones, destruyendo la confianza y desmovilizando la esperanza”, afirmó.

La dirigente venezolana advirtió que el contexto regional demanda una vigilancia constante.

“Hoy la libertad ha dejado de ser un derecho garantizado en nuestra región para convertirse en una causa que tenemos que defender todos los días”, señaló, antes de enfatizar una de las ideas centrales de su intervención: “La libertad económica y la libertad política son inseparables”.

“Nuestra tragedia se ha convertido en una advertencia para toda América Latina. Porque cuando los ciudadanos pierden el miedo, ningún régimen autoritario puede sostenerse”, resaltó.

Mirando hacia el escenario electoral peruano, Machado llamó a los países que aún mantienen instituciones democráticas a elegir con responsabilidad a sus autoridades. Esto implica, dijo, “entender bien los riesgos del populismo y de las ideas destinadas al fracaso, la miseria y la violencia; reafirmar el valor del mérito, de la ley, del esfuerzo honesto y productivo”.

Su participación marcó el cierre del segundo día de CADE Ejecutivos 2025, que se realiza en el Lima Centro de Convenciones bajo el lema “Firmes en la acción, ¡Por la patria!”. El foro empresarial continuará hoy jueves 6 de noviembre en San Borja, reuniendo a líderes políticos, empresariales y sociales para debatir sobre el rumbo del país.