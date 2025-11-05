(De izquierda a derecha) El alcalde de Miami, Francis Suarez, conversa con la premio Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado durante el Foro Empresarial Estadounidense en el Centro Kaseya de Miami el 5 de noviembre de 2025. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)
(De izquierda a derecha) El alcalde de Miami, Francis Suarez, conversa con la premio Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado durante el Foro Empresarial Estadounidense en el Centro Kaseya de Miami el 5 de noviembre de 2025. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

La líder de la oposición venezolana afirmó este miércoles que el gobernante de Venezuela, , “empezó esta guerra y que el presidente de Estados Unidos, , “la está terminando, en medio de reportes sobre posibles ataques estadounidenses en tierra.

La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano”, dijo Machado de forma virtual en el (ABF) en Miami.

La ganadora del consideró que “ha sido fundamental el impacto” de la estrategia del republicano Trump, cuyo Gobierno analiza bombardear objetivos militares dentro de Venezuela, según reportaron la semana pasada medios como The Wall Street Journal, The New York Times y The Miami Herald.

LEA TAMBIÉN: Milei emprende nuevo viaje a EE.UU. para participar en foro de negocios con Trump y Messi

Machado respaldó la , quien ha ordenado ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre porque “combate los flujos de efectivo” de “estructuras criminales” que trafican armas, drogas y personas.

Y necesitas cortar esos flujos de efectivo, y eso es precisamente lo que el presidente Trump está haciendo para proteger millones de vidas de ciudadanos estadounidenses y latinoamericanos, y ciertamente Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando”, sostuvo.

Asimismo, argumentó que Maduro rechazó las ofertas de una transición negociada tras las elecciones de julio de 2024 en las que la oposición venezolana y varios gobiernos extranjeros aseguran que triunfó Edmundo González Urrutia, apoyado por Machado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Venezuela Nicolás Maduro. (Fotos: AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Venezuela Nicolás Maduro. (Fotos: AFP).

Así que este es el momento en el que Maduro tiene que entender que sus horas están terminándose y, ciertamente, si acepta una transición, irá más lejos, ordenadamente, pacíficamente y más rápido, pero pasará sin importar lo que Maduro haga”, adelantó.

Si su movimiento llega al poder, Machado prometió “abrir” Venezuela a la inversión extranjera, con un estimado de US$ 1.7 billones en oportunidades, además de una “privatización masiva”.

Siguen Cuba y Nicaragua

La venezolana también aseveró que, cuando caiga el Gobierno de Maduro, seguirán Cuba y Nicaragua, además de cambios en la política con Irán, Rusia y China, a los que acusó de convertir a Venezuela “en un puente” para ayudar a las “redes criminales”.

La venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, interviene de forma remota en el Foro Empresarial Estadounidense en el Centro Kaseya de Miami el 5 de noviembre de 2025. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)
La venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, interviene de forma remota en el Foro Empresarial Estadounidense en el Centro Kaseya de Miami el 5 de noviembre de 2025. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)

Este es un momento único que ha unido a nuestro país y que ha impulsado nuestros últimos pasos hacia la libertad, eso será también la libertad de Cuba y Nicaragua”, aseveró.

Machado, quien reconoció de nuevo el “liderazgo del presidente Trump” al rememorar el Premio Nobel de la Paz que recibió el mes pasado, enmarcó la libertad de Venezuela como un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos.

La opositora es una de las oradoras del primer día del ABF, que este miércoles y jueves reúne en Miami a líderes como Trump, el presidente argentino, Javier Milei, y deportistas como Rafael Nadal y Lionel Messi.

TE PUEDE INTERESAR

Maduro pide misiles a Rusia, ¿Venezuela recibirá ayuda militar en caso de ataque de EE.UU.?
Aplazamiento de Cumbre de las Américas pone en evidencia su fragmentación política
Trump dice “no creer” que EE.UU. vaya a la guerra con Venezuela, pero elude hablar de planes
EE.UU. parece aumentar presión militar en el Caribe y crece el temor a que ataque Venezuela
ONU exige a Estados Unidos frenar ataques a presuntas narcolanchas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.