La Contraloría General de la República alertó sobre serias irregularidades en el repliegue del material y los equipos informáticos utilizados en las Elecciones Generales 2026 en Lima Metropolitana, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El Informe de Visita de Control N.° 090-2026-OCI/3599-SVC concluye que las deficiencias identificadas ponen en riesgo la cadena de custodia del material electoral crítico, la integridad del cómputo de resultados y la percepción de transparencia del proceso ante la ciudadanía.

La visita de control fue ejecutada por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la ONPE entre el 17 y el 29 de abril de 2026 y tuvo como objetivo verificar si el repliegue del material electoral, los equipos informáticos electorales y otros implementos desde los locales de votación de Lima Metropolitana hacia los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), en Lurín, se realizaba conforme a la normativa aplicable y a las disposiciones internas vigentes.

Contraloría señala en su informe que hallaron cédulas de sufragio con votos y USB electorales mezclados con restos en almacenes de Lurín, y equipos informáticos que nunca llegaron a 13 locales de votación.

Además, el organismo de control advierte vacíos normativos en el transporte hacia las ODPE, con uso de autos y minivans sobrecargados, poniendo en riesgo la cadena de custodia.

La ONPE almacena equipos informáticos en ambientes sin sistema contra incendios adecuado, sin cámaras ni EPP para el personal, lo que vulnera normas de seguridad y salud.

A detalle, los hallazgos de la Contraloría

Entre los hechos más relevantes, la Contraloría informó que equipos informáticos destinados a 13 locales de votación de Lima Metropolitana no fueron entregados el día de la jornada electoral del 12 de abril de 2026.

De acuerdo con el jefe del Área de Control y Equipos de la GGE, quedaron sin envío 195 laptops, 195 impresoras, 12 equipos de transmisión, 72 inversores, 24 USB y otros dispositivos, pese a que el contrato de transporte suscrito por la ONPE establecía la obligación de desplegar y entregar de manera oportuna el material electoral y los Equipos Informáticos Electorales (EIE) a los locales de votación.

La comisión de control también detectó que parte del material informático correspondiente al local de votación IE Parroquial Virgen del Rosario, en Pachacámac, fue abierto y se encontraba disperso entre el hangar 56 y otros ambientes de la GGE.

Solo se logró ubicar una fracción del equipamiento originalmente destinado a dicho local, lo que evidencia problemas en el control y registro del repliegue de los equipos.

El organismo de control advierte vacíos normativos en el transporte hacia las ODPE, con uso de autos y minivans sobrecargados, poniendo en riesgo la cadena de custodia.

Otro hallazgo central del informe es la presencia de material electoral crítico —USB electorales y cédulas de sufragio— mezclado con restos electorales en varios hangares de la GGE.

En inspecciones realizadas los días 21 y 22 de abril de 2026 en los hangares 32, 33, 56 y 57, la comisión halló pallets con bolsas de seguridad conteniendo USB de diversas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), entre ellas Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Norte 3, Lima Oeste 2, Lima Oeste 3, San Martín de Porres, Pueblo Libre y Villa El Salvador.

En el caso de la ODPE Lima Oeste 2 – Surquillo, en paquetes correspondientes a las rutas 180 y 181 almacenados en el hangar 32 se ubicaron hasta 106 cédulas de sufragio con voto realizado y firmadas por miembros de mesa, las cuales debieron ser remitidas a la ODPE para su custodia, de acuerdo con el reglamento de recuento de votos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

También se encontraron cédulas de sufragio en blanco, destruidas, de la ODPE Lima Norte 1 – Puente Piedra, enviadas como restos al almacén de Lurín en lugar de mantenerse bajo resguardo de la ODPE.

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Para la Contraloría, el envío de cédulas de sufragio y USB electorales críticos junto con restos electorales a los almacenes centrales contraviene la normativa que exige que dichos materiales se mantengan lacrados y bajo responsabilidad de las ODPE para eventuales recuentos.

Esta situación “podría representar un riesgo de pérdida o extravío del material electoral crítico vinculado a las Elecciones Generales 2026”, afectando la cadena de custodia y la posibilidad de realizar recuentos con garantías, señala el informe.

El órgano de control también identificó inconsistencias en los formatos de registro FM16-GGE/RME, utilizados para el control de materiales y documentos electorales replegados.

En una revisión a rutas de repliegue de Lima Metropolitana, se verificaron incongruencias entre la cantidad de bultos registrada por el comisionado y la anotada por el encargado de recepción de la GGE; además, en varios formatos no figura la firma del responsable de recepción.

La Contraloría advierte que estas deficiencias limitan la trazabilidad de los materiales y equipos, dificultan la identificación de responsables ante eventuales pérdidas y pueden permitir pagos al proveedor sin sustento fehaciente por servicios no debidamente verificados.