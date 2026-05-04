El presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo que el Ejecutivo ha definido los recursos necesarios para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026, tras reiterar que respeta la autonomía de los organismos electorales.

“Lo único que la ley nos autoriza a nosotros es a proveer los fondos económicos oportunos y eso lo hemos hecho. Y para la segunda vuelta, ya está prácticamente, ayer hemos definido la partida correspondiente que nos pide”, refirió en Panamericana Televisión.

Precisó que Ejecutivo respeta la independencia y autonomía de los organismos electorales, a quienes corresponde definir todo lo referido al proceso electoral y frente a las eventuales irregularidades que señalan los candidatos.

También dijo que es potestad de los propios candidatos acudir a las instancias que estimen pertinente.Asimismo, el mandatario indicó que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señalar los candidatos que disputarán la elección en una segunda vuelta.En ese marco, invocó a los peruanos a no entorpecer e ir pacíficamente a una elección de segunda vuelta. “Mas bien hay que ayudar, dialogar y conversar para que este proceso continúe”, sostuvo Balcázar.Consultado sobre la compra de aviones F-16, dijo que tuvo que cesar al exministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela y al exministro de Defensa, Carlos Díaz, ya que las negociaciones, donde habrían participado, se hicieron en total secreto lo que produjo una crisis.