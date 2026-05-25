Durante el bloque “Economía y generación de empleo” del primer debate presidencial técnico, el representante de Juntos por el Perú (JP), Pedro Francke, indicó que el Perú está en condiciones de crecer en alrededor de 6%, a diferencia de estar bordeando la mitad de dicha tasa.

Apuntó como uno de los principales frenos del avance económico a la inseguridad ciudadana, puntualmente a las extorsiones al sector empresarial. “Vamos a derogar las leyes procrimen”, anotó.

Como medida puntual, agregó que ofrecerán un programa de financiamiento “barato y masivo” para las familias emprendedoras.

Francke también indicó que “no habrá estatizaciones” durante una gestión de Juntos por el Perú y que se “respetarán los contratos”.

“Nosotros respetaremos la política macroeconómica y fiscal. Respetaremos la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y le pediremos a Julio Velarde [su actual presidente] que se mantenga en el cargo”, apuntó.

A fin de dinamizar la inversión privada, el economista mencionó que se fomentarán la transformación tecnológica que, a su vez, permitirá la promoción del empleo.

“Hay que incentivar la inversión en ciencia y tecnología. Esta es una gran oportunidad para las pequeñas empresas”, comentó. A reglón seguido, cuestionó que existan, en el sector agroexportador, exoneraciones tributarias.

Respecto a la reducción de la pobreza, mencionó que deben reenfocarse las prioridades en el Estado, donde se aumentan las remuneraciones en el Congreso, por ejemplo, y se reduce y/o elimina el presupuesto destinado para becas educativas.

Por último, planteó su desacuerdo con planes de endeudamiento para el desarrollo de obras. Apuntó que están de acuerdo con que se respeten las reglas en el manejo de las finanzas públicas.