El Banco Mundial reveló que más del 30% de la población venezolana en el Perú cuenta con estudios superiores y experiencia profesional, mientras que más del 80% se encuentra económicamente activa.

Asimismo, un análisis elaborado por Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto con el Banco Mundial también estima que esta población aporta cerca de US$ 530 millones anuales a la economía peruana, equivalente al 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI).

Este mismo estudio también señala que, por cada sol que es invertido por el Estado peruano a favor de la población venezolana, se genera un retorno fiscal de S/ 2.6, según con una nota de Andina.

“Estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”, explica Laura Almirall, representante de Acnur en el Perú.

América Latina y el Caribe concentran buena parte de esta realidad. De acuerdo con la organización, cerca de 7.9 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección y una vida mejor, y la mayoría —6.7 millones— ha sido acogida en la región. En el Perú, residen actualmente alrededor de 1.64 millones de personas venezolanas.

El acceso al empleo formal, el emprendimiento y la estabilidad económica permite que las personas refugiadas reconstruyan sus proyectos de vida y contribuyan al desarrollo de las comunidades que las reciben.

Adicionalmente, vale destacar que, de acuerdo con el informe “Un encuentro de oportunidades: la movilidad humana de Venezuela y el desarrollo del Perú”, elaborado por el Banco Mundial y Acnur, el 70% de la población venezolana en el Perú se encuentra en edad de trabajar y una de cada tres personas cuenta con estudios universitarios.