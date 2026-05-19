Venezolanos en Perú. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)
Venezolanos en Perú. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Banco Mundial reveló que más del 30% de la población venezolana en el Perú cuenta con estudios superiores y experiencia profesional, mientras que más del 80% se encuentra económicamente activa.

Asimismo, un análisis elaborado por Acnur, , equivalente al 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI).

Este mismo estudio también señala que, por cada sol que es invertido por el Estado peruano a favor de la población venezolana, se genera un retorno fiscal de S/ 2.6, según con una nota de .

LEA TAMBIÉN: Donald Trump publica imagen de Venezuela como el estado 51 de EE. UU.

“Estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”, explica Laura Almirall, representante de Acnur en el Perú.

América Latina y el Caribe concentran buena parte de esta realidad. De acuerdo con la organización, cerca de 7.9 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección y una vida mejor, y la mayoría —6.7 millones— ha sido acogida en la región. En el Perú, residen actualmente alrededor de 1.64 millones de personas venezolanas.

El acceso al empleo formal, el emprendimiento y la estabilidad económica permite que las personas refugiadas reconstruyan sus proyectos de vida y contribuyan al desarrollo de las comunidades que las reciben.

Adicionalmente, vale destacar que, de acuerdo con el informe “Un encuentro de oportunidades: la movilidad humana de Venezuela y el desarrollo del Perú”, elaborado por el Banco Mundial y Acnur, el 70% de la población venezolana en el Perú se encuentra en edad de trabajar y una de cada tres personas cuenta con estudios universitarios.

TE PUEDE INTERESAR

Banco Mundial le apunta a Perú 3 reformas claves para tentar un crecimiento de hasta 6%: estas son
¿Perú estará en el “top” de los más dinámicos en la región? Esto dice el Banco Mundial
Banco Mundial eleva su proyección de crecimiento para Perú a 2.7% este año: esto lo explica
Banco Mundial: La igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres no existe en ningún país

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.