El retorno de migrantes se produce tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: Juan BARRETO / AFP
El retorno de migrantes se produce tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: Juan BARRETO / AFP
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Redacción Gestión
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Más de 5.000 migrantes venezolanos regresaron a su país durante los primeros cien días del , quien asumió la presidencia encargada tras la , según cifras oficiales difundidas este viernes.

El retorno de ciudadanos forma parte de un despliegue logístico que, de acuerdo con el Ministerio de Comunicación, garantiza el traslado seguro y gratuito de los connacionales.

“Este despliegue logístico y humano garantiza el traslado seguro y gratuito de los connacionales, reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la protección de su pueblo más allá de las fronteras”, indicó la entidad.

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Programa de retorno y asistencia

El Gobierno señaló que la Gran Misión Vuelta a la Patria se mantiene activa como mecanismo para facilitar el regreso de venezolanos que enfrentaron situaciones de vulnerabilidad en el extranjero.

Más de 900 venezolanos regresaron en abril en vuelos procedentes de Estados Unidos. (Fuente: Reuters)
Más de 900 venezolanos regresaron en abril en vuelos procedentes de Estados Unidos. (Fuente: Reuters)

Según la información oficial, el programa articula políticas de inserción laboral, salud y vivienda con el objetivo de asegurar un retorno integral.

Asimismo, el Ejecutivo anunció que este domingo se iniciará una “peregrinación por la paz” convocada por Rodríguez para exigir el fin de las sanciones y optimizar recursos destinados a programas sociales.

Repatriaciones y vínculos con Estados Unidos

En lo que va de abril, más de 900 migrantes han retornado en vuelos procedentes de Estados Unidos, la mayoría desde Arizona, como parte de un en enero del año pasado.

Durante la visita a Venezuela del secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se firmaron acuerdos entre Shell y el Gobierno venezolano. Foto: cuenta X de Delcy Rodríguez.
Durante la visita a Venezuela del secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se firmaron acuerdos entre Shell y el Gobierno venezolano. Foto: cuenta X de Delcy Rodríguez.
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El miércoles, 316 migrantes llegaron en un vuelo de repatriación, el número 133 desde la firma de ese acuerdo.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno encabezado por Rodríguez retomó relaciones con Estados Unidos luego de siete años de ruptura y estableció una asociación energética a largo plazo. En paralelo, Washington flexibilizó sanciones sobre sectores como el petróleo, el oro y el sistema financiero público.

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