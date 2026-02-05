Berríos planteó que la diáspora venezolana debería considerar el retorno como parte del proceso de reconstrucción nacional. (Photo by Miguel ZAMBRANO / AFP)
Berríos planteó que la diáspora venezolana debería considerar el retorno como parte del proceso de reconstrucción nacional. (Photo by Miguel ZAMBRANO / AFP)
El economista y dirigente político Agustín Berríos aseguró que es momento de que los comiencen a planificar su regreso al país, en medio de lo que describió como una etapa de estabilidad política y recuperación económica impulsada por el sector petrolero. Esto, luego de la captura al dictador Nicolás Maduro.

“Preparen su maleta, preparen el regreso a Venezuela, porque Venezuela está de regreso”, dijo en entrevista con Radar24 de Gestión.

Berríos aseguró que el país que prioriza la estabilidad política y la recuperación económica antes que un proceso electoral inmediato.

El presidente del Partido para la Reconciliación Nacional consideró que, aunque habrá , estas no son urgentes. A su juicio, la prioridad actual de la población está centrada en mejorar salarios y pensiones, así como en reactivar la economía.

En ese sentido, defendió una secuencia de tres etapas: estabilidad política, recuperación económica y, posteriormente, transición política con eventuales reformas constitucionales y elecciones en un horizonte de entre 18 y 30 meses.

Mira la entrevista completa aquí (min 22:20):

Según el dirigente, . Señaló que Venezuela podría aumentar su producción desde el millón de barriles diarios actual hasta tres o cuatro millones en cuatro o cinco años, e incluso alcanzar cinco millones en un escenario más ambicioso. Argumentó que el país cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo y experiencia técnica suficiente para retomar una posición de liderazgo.

Berríos afirmó que el incremento de la producción y la venta “transparente” del crudo -sin descuentos de hasta 30% o 40% como, según dijo, ocurrió en el pasado- permitiría elevar ingresos fiscales, mejorar salarios y aumentar pensiones, que actualmente calificó de “miserables”.

En ese contexto, planteó que la debería considerar el retorno como parte del proceso de reconstrucción nacional.

“Es momento de regresar”, insistió, al señalar que el país tendría capacidad de ofrecer mejores condiciones económicas en el corto y mediano plazo.

